發展商加快推盤部署　何文田新盤周五首推30伙

樓市減辣後市況轉活，發展商加快推盤部署，其中何文田新盤落實於周五(17日)首輪發售30伙。至於長沙灣項目亦持續進行認購登記，以首張價單100伙計，暫已超額認購逾兩倍。

●譽林首輪30伙周五開賣 予家具及即供優惠

資料顯示，首張價單包括4伙開放式戶、3伙一房戶、6伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積介乎260至754方呎。

價單設4種付款方法，並為不同戶型單位提供介乎9.8萬至22.8萬元的家具折扣，先扣除上述優惠後，再扣減即供最高10%的折扣，折實價介乎529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價由17,909至22,612元。

●傲玟再沽兩伙套現近3472萬元

何文田一手樓盤傲玟於周一(13日)再沽兩伙，單位分別為6座5樓C及D室，實用面積878及887方呎，成交價逾1,710.34萬及1,761.65萬元，呎價約19,480及約19,861元。

●曉柏峰暫收票逾300張 超額認購兩倍

資料顯示，項目首張價單位包括69伙一房戶、23伙兩房戶及8伙三房戶，實用面積237至499方呎，全屬標準戶。扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎392.13萬至900.54萬元，呎價約15,788至19,787元。

●曉柏峰推售在即 項目重視ESG提高綠化覆蓋率

而設計團隊在兩座住宅大樓中加入四組雙層特色花園平台，靈感沿自澳洲Paddo Terrace維多利亞年代興建的雙層排屋建築風格，綴以「山、水、節氣和人文」四大主題，營造出親大自然的生活體驗。

●維港滙II三房單位1967萬成交

維港滙系列11月暫錄3宗成交，涉及逾6,531萬元。項目至今累售1,050伙，套現逾172億元。

●凱柏峰III周一連沽兩伙總價1532萬元

成交單位分別為3A座18樓F室及19樓F室，同屬實用面積457方呎的兩房戶，成交價均為766.4萬元，呎價同約16,770元。據悉，該兩伙由同一組買家購入。

●VAU Residence夥港置推買樓優惠 家具禮券總值20萬

萬科香港發展、已屆現樓的何文田VAU Residence，最新夥拍香港置業推出買樓優惠，為買家送出家具禮券，總值約20萬港元。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，為配合項目銷售，以及吸引更多本地客以及外來專才客來港置業，經由該行購入上述樓盤單位的首5名買家，即可得相關優惠。

他續指，自內地與香港兩地全面通關，以及政府宣布一系列搶人才計劃，本港吸納人才的步伐提速。今年首10個月各項輸入人才計劃超過11萬宗已經獲批，已超過去年全年逾1.8倍，突破歷年紀錄，當中去年底新增的「高才通計劃」超過4.3萬獲批。