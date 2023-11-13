康怡花園劈價180萬　兩房戶新以520萬沽

港島藍籌屋苑呎價失守萬元關口，鰂魚涌康怡花園兩房單位，累減180萬元後，以520萬元沽出，呎價約9,924元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康怡花園E座高層14室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望山景，原先以700萬元放售，最終累減至520萬元沽出，呎價約9,924元，低於市價。

●美聯周永業表示，筲箕灣i．UniQ譽都高層A室，實用面積約446方呎，兩房間隔，原業主已移民，以690萬元易手，呎價約15,471元，約3年帳面貶值約140萬元。

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九龍區

●香港置業郭曜綜指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街3號低層C室，實用面積約564方呎，兩房間隔，望內園景，以約630萬元放盤約9個月後，減價約50萬元，以580萬元易手，呎價約10,284元。

●中原任展雄表示，長沙灣居屋寶熙苑B座高層6室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放售超過一年，未補價第二市場開價510萬元，銀行估價則420萬元，議價後以440萬元成交，呎價約8,961元。

●中原黃家全稱，西南九龍匯璽1B座高層A室，實用面積約532方呎，套兩房間隔，望海景，以1,200萬元易手，呎價約22,556元，原業主於2018年12月以1,212.8萬元購入上址，持貨近5年帳面蝕讓12.8萬元。

●利嘉閣潘立信指，紅磡海逸豪園15座中層C及D室相連單位，實用面積合共約2,229方呎，六房兩套房設計，外望全海景，新買家為同區換樓客，獲減350萬元，以4,150萬元成交，呎價約18,618元。

●利嘉閣李嘉輝稱，馬頭角喜點高層A室，實用面積約273方呎，開放式間隔，新買家為上車客，於九龍區工作，終以388萬元承接，呎價約14,212元，原業主於2015年以約411萬元一手購入，帳蝕23萬元。

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新界區

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山居屋錦英苑B座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤5個月，已補價自由市場叫價530萬元，累減百萬，減幅約18.9%，獲買家以430萬元承接，呎價約7,762元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山11月至今暫錄約16宗二手買賣，按月跌約兩成，其中新港城H座高層4室，實用面積約551方呎，套三房間隔，開價約820萬元，議價後以800萬元易手，呎價約14,519元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城32座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤7個月，開價628萬元，減價155萬元，以473萬元成交，呎價約14,465元。

●中原劉德興指，粉嶺居屋昌盛苑D座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約530萬元，累減約50萬元後，以480萬元易手，呎價約7,385元，新買家為上車客。

●中原王勤學表示，元朗11月累錄25宗二手買賣，按月多約25%，包括PARK YOHO Venezia第2B座低層C室，實用面積約605方呎，三房間隔，開價680萬元，新近以625萬元沽出，呎價約10,331元，屬屋苑三房單位4年新低價，約7年帳面蝕12.95萬元。

●中原稱，元朗廣場高層B室，實用面積約550方呎，三房間隔，開價680萬元，減價近10%，以615萬元沽出，呎價約11,182元，較該廈去年8月同類型單位成交跌價約16%。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑低層8室，實用面積約376方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，累積減價100萬元，同屋苑換樓客，於已補價自由市場以250萬元購入，呎價約6,649元。

●世紀21天生置業陳超雄表示，屯門愛琴海岸5座低層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望園景，有裝修，叫價528萬元，放盤約兩個月，期間累減48萬元，獲用家以480萬元購入，減幅約9.1%，呎價約9,249元。

●祥益陳阿麗稱，屯門居屋悅湖山莊4座中層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，區內客因屋苑鄰近家人居所，方便照應，而且單位有裝修，已補價自由市場以450萬元購入自住，呎價約7,653元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆山苑F座中層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，外區客近一年不斷外出睇樓，見單位有裝修，原業主更有12萬元的議價空間，已補價自由市場以338萬元購入自住，呎價約6,190元，屬低於市價。

●中原余仲平指，荃灣11月錄至少22宗二手買賣，包括萬景峯2座低層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，一直收租，9月租約完結即放售，開價1,050萬元，累減155萬元，獲上車客以895萬元承接，呎價約17,618元，樓價創屋苑今年新低。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣5座高層D室，實用面積約594方呎，兩房間隔，10月以760萬元放盤，近日調整至750萬元，最後以708萬元成交，呎價約11,919元。

●中原黃政遠稱，青衣11月累錄19宗二手買賣，按月增加約三成多，翠怡花園8座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，開價540萬元，減價60萬元，以480萬元成交，呎價約11,009元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣7座高層C室，實用面積約691方呎，套三房間隔，享海景，新買家為區內租客，原業主開價1,128萬元，最終累減至1,050萬元易手，呎價約15,195元。

●中原林溢斌稱，東涌11月暫錄約17宗二手買賣，已超上月全月16宗，其中東堤灣畔8座低層G室，實用面積約813方呎，套三房連工人房間隔，9月初以930萬元放盤，兩度主動落價，終獲上車客以833萬元購入，呎價約10,246元，累積減價約10%。

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