美股早市偏軟　波音傳獲中國訂單、股價飆近5%

美股周一早段偏軟，道指跌62點，報34,220點；標指跌19點，報4,396點；以科技股為主的納指跌78點，報13,719點。港股夜期報17,463點，跌27點，高水37點。展望後市，摩根士丹利預計明年底標指會在4,500點，與目前水平相近

美國近月通脹數據逐漸降溫，雖然聯儲局仍未表明加息周期已經結束，但市場已開始揣測何時會減息，各大行在預測方面存在明顯的分歧。摩根士丹利在最新的年度展望中估計，聯儲局將於明年6月開始減息，到2025年底，聯邦基金利率將降至2.375厘(即上限2.5厘，相比起目前水平累減3厘)。不過，高盛卻認為減息步伐會更為緩慢，料明年第四季才會開始減息，到2026年中累計減息1.75厘。

高盛的觀點更接近聯儲局的預測，根據此前由聯儲局官員投票決定的「點陣圖」，該行預計2025年底利率中位數為3.9厘(即上限4厘)，即相當於屆時累計減息約1.5厘。不過，要注意的是，聯儲局官員在判斷貨幣政策走勢方面準確度一直為人詬病，比如在2021年尾，當時估計翌年只會加息0.75厘，但結果是2022年累計加息4.25厘。回顧過去的政策周期，基本上可以確定的是，這些負責決定貨幣政策的聯儲局官員們，從來都無法準確預測自己未來會支持加息還是減息。

假如聯儲局保持其一貫「神準」的預測能力，則可以首先排除緩慢減息的情景，亦意味高盛的預測較難實現。至於為何摩根士丹利認為聯儲局將會需要較為激進地減息，原因是該行對美國經濟前景的預測悲觀。大摩估計，2025年美國經濟的增長率只有1.4%，而高盛的估計為1.9%。

外媒引述消息人士報道，中國政府考慮在三藩市亞太經會組織領導人峰會期間，公布准許中方民航公司重新購入波音737 Max客機，將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，首次恢復向波音公司的訂單。波音股價逆市升4.78%。