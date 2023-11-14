東方日報B1：港股樓看淡　恒指明年最悲睇11350

【高盛嗌沽貨 大摩削國指預測】

港股持續疲弱，外資券商紛紛睇淡港股，摩根士丹利維持恒生指數明年底基本情景目標為18,500點，即較現水平只有約1,000點潛在升幅，每股盈利增7%；高盛更將港股降至「減持」評級。不過，恒指周一(13日)重上20天平均線(現處17,399點)收市，升逾兩百點，扭轉4連跌弱勢。

大摩指，內地持續面對債務及通縮挑戰，加上人民幣匯價貶值，內地股市復甦仍面臨較大阻力，認為當局需要更多支持措施，來說服投資者重返市場，維持對中國股票「與大市同步」評級，但較看好A股。恒指最牛及最熊分別睇21,500點及11,350點；國企指數明年底的基本情景目標為6,350點，較原目標降100點，最牛及最熊分別予7,400點及3,800點。

該行直言，明年日本及印度經濟及每股盈利增長將會再次令人驚喜，可是內地及新興市場料再次令人失望。同時指出亞太區(日本除外)及新興市場首選維持印度、新加坡及墨西哥3國。

另外，該行預料明年內地經濟實際增長為4.2%，名義經濟增長為4.8%；在岸人民幣兌每美元在明年上半年貶至7.5水平；MSCI中國指數僅升5%，滬深300指數升7%。

儘管另一家美資券商高盛因離岸中資股估值吸引，短期看好離岸中資股可跑贏A股，但基於A股受地緣政治及資金流動性影響較低，整體較看好A股表現，並維持內地A股「增持」評級，離岸中資股評級降至「與大市同步」。

高盛預測，中國今年經濟增長5.3%，明年將放緩至4.8%，反映疲弱的房地產市場持續拖累經濟增長。該行下調銀行股評級至「減持」，受累於內地房地產市場，淨息差及不良貸款的壓力，或令市場進一步下調其預測。

板塊方面，大摩重新調整對消費和資訊科技的偏好，對軟件股變得謹慎，但看好半導體，另降低對耐用消費品、服裝和消費者服務的增持評級，並調升食品、飲料和煙草的評級至增持。

市場觀望本周中美元首會面，港股表現反覆，恒生指數早段升過百點後倒跌，至17,126點有支持，午後逐步回升，收市報17,426點，升222點或1.3%。國企指數收報5,989點，升88點或1.5%；科技指數收報3,981點，升88點或2.28%。全日成交752.53億元，沽空金額139.59億元，比率約18.57%，比上個交易日跌1.14個百分點。惟「北水」沽貨套利，錄淨流出近20億元。

香港金融業景氣不振，除了體現於港股表現大落後之外，還見於外資金融機構的進退上。外媒報道，Moore Capital前高級投資組合經理Gaurav Grover，決定關閉其約5年前在港開設的對沖基金公司Trikon Asset Management。

【上環商廈傳劈價三成放售】

整體甲級商廈上月租售價持續向下，市場普遍睇淡未來香港寫字樓走勢，市場再有全幢商業物業大幅劈價求售。據外媒引述消息人士指，數月前於市場放售的上環永樂街88號的88WL全幢商廈，其基金業主將叫價下調約4.5億元，以約9億元放盤，劈價幅度高達33.3%。

有關報道指，高盛將該物業叫價調低，不過，之前項目由總部設於上海的房地產私募基金凱龍瑞集團，於今年7月底透過代理以意向價約13.5億元放售，相信是該大樓的投資者之一，而現時尚不清楚高盛是在自己的資產負債表上，或是代客戶持有該寫字樓股份。

資料顯示，88WL為一幢樓高25層商業物業，地盤面積約4,518方呎，屬乙類地盤，總樓面面積約90,199方呎，物業標準樓層面積約4,000方呎，低層樓層配備可作餐飲用途，中高層單位設有露台。

翻查資料，物業前身為舊樓，2017至2018年期間，凱龍瑞分階段收購，2017年該集團分別斥2.17億元及4.55億元，購入永樂街80至82號、82至86號兩個全幢物業，其後2018年再斥2.9億元，購入上環永樂街88至90號全幢，3物業共涉約9.62億元，其後拆卸重建為商廈。

該基金於8月底亦透過代理放售灣仔謝婓道303號KONNECT全幢商廈，以及同區海外信託銀行大廈41個車位，意向價約16億元，較去年放盤價低約13.5%，若連同翻新費用，項目料屬蝕讓放盤。

此外，由鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場，於上月底再透過代理放盤，意向價9億元，平均呎價約3,708元，較該批物業今年5月中的12億元放售價，不足半年劈3億元。

上述物業於12月12日截交購買意向書，項目意向價扣除市值約兩億元的車位後，每方呎約2,884元。物業坐落於荃灣怡樂街與怡康街，商場有11層，包括地下至8樓及兩層地庫，總樓面面積約242,691方呎，並有155個私家車位及16個貨車位。資料顯示，鄧成波家族2015年以約8.2億元購入海濱廣場，其後於2022年初以約13億元放售，以最新放盤價計，已累減約4億元或近31%。

事實上，本港商廈市場持續尋底。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，10月的分散業權甲級商廈售價按月下跌約0.4%及約0.6%，以主要分區計，以灣仔呎價跌幅最大，該區平均呎價約29,650元，按月下調約6.2%，呎租則以中環挫幅較大，每方呎約56.9元，跌幅約3.6%。

至於上月中環及上環甲廈平均呎價分別約31,441元及25,699元，較9月不變與上升約9.9%，上環呎租則跌約0.1%至46.6元。而金鐘甲級寫字樓呎價約23,038元，按月挫約2.9%，呎租則約41.4元，較9月低約1.6%。該報告又指，10月港島核心商業區甲廈空置率約9.4%，較9月下降約0.1個百分點。