【東方日報產評】港經濟積弱堪憂　股樓不振何以興

雖然香港人早就感受到疫後經濟復甦不對辦，但港府一直口硬，到了第四季，景氣積弱之勢已成，才公告天下要下調經濟增長預測，並預告政府財政會一再失算，赤字大增。眼見股、樓兩大主要資產價格皆不振，市場信心低迷，港府仍未見積極理順產業政策穩定人心，振興市道沒能做到實事，只能繼續自說自話「說好」香港。港人荷包不斷縮水，企業營商愈來愈艱難，試問畫餅可充飢嗎？

金融是香港經濟命脈，但今年香港新股市場表現淡靜，下半年幾乎沒有大型新股登場，展望明年首季的新股市道，仍未見得有明顯的好轉。一季復一季，一年復一年，港股流動性低迷的問題，只會愈來愈嚴重。上市企業難以融資、投資者亦難取得合理的資本回報，港股行人止步的形象更難甩掉。一個成功的國際金融中心，必須要聚到資本與人才，股市有錢搵，企業盈利增長、資本增值前景明確，才能說服投資者參與，單靠頻頻外訪、搞搞論壇，顯然難令資金改觀，換來好景。

外圍經濟既存不明朗因素，但對港股而言，更大的掣肘在於中國資產價格估值持續低企，皆因中資企業佔港股市值比重大。雖然這個並非港府有能力可以解決的問題，但在發掘更多中國以外其他國際企業來港上市方面，今年的成績近乎「交白卷」，整體流動性不足形成惡性循環，只會更難吸引到優質企業來港上市。這個悶局，即使股市一周開市7天，每天開市24小時，恐也無濟於事。

港股疲弱，港樓更堪憂。受累持續高息的環境，加上香港經濟景氣愈來愈差，今年樓市下跌已成定局，但至今港府未肯全面撤辣，讓過時的政策繼續扭曲市場運作。土地拍賣乏人問津，二手市場從住宅單位到單幢商廈都在劈價求售，新盤滯銷，皆說明樓價調整，已發展到地價下跌，打擊地產投資景氣的地步。

港府是放軟手腳讓樓價下跌，讓更多用家可以置業，讓營商成本下降，讓經濟不要再依賴地產發展，卻低估了香港經濟底子虛弱，且樓市穩定與經濟景氣的關連度。若樓市隨經濟不振而加速下滑，樓價大幅波動，只會進一步打擊經濟。

經濟不好，一則能負擔置業者減少，二則發展商無利可圖減少新項目投資，最終樓市供應面臨失預算，到最終誰能得益，抑或會換來更大的問題，真的天曉得！

如今內地同樣是處於股、樓不振的局面，但內地經濟多元，且奉行獨特的體制，可動用的中央資源豐富高效。反觀香港，疫情以來，防疫與保經濟的支出已消耗了大量財政儲備，且經濟持續不景，印花稅及土地收入皆大走樣，財政赤字高企不下。股、樓不振，創科產業發展成效又不能一蹴而就，整體經濟潦倒下去，等到港府「夢醒」，知道要力挽狂瀾的時候，將發現手上僅餘的資源不多，想作為也無能為力。香港人只有繼續望天打卦，希望內地經濟快有大起色，能對香港經濟起到拉動作用，否則未來的路只怕更加難行。