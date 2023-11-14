美股個別發展　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.19%，報105.66；港匯見7.8079；離岸人民幣(CNH)報7.2925；美元兌日圓處151.66；歐元報1.0701，英鎊報1.2279。金價處1,946.26美元。布油報82.7美元，紐油報78.43美元。比特幣(Bitcoin)跌1.4%，報3.65萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報34,337點，升54點或0.16%；標指收報4,411點，跌3點或0.08%；納指收報13,767點，跌30點或0.22%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,515點，升89點或0.51%。

●11月恒生指數夜期收報17,583點，升93點，高水157點，成交16,932張。

●紐約期油收報每桶78.26美元，升1.09美元或1.41%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.52美元，升1.09美元或1.34%。

●紐約期金收報每安士1,950.2美元，升12.5美元或0.65%。

●英國富時100指數收報7,425點，升65點或0.89%；德國DAX指數收報15,345點，升110點或0.73%；法國CAC指數收報7,087點，升42點或0.6%。

●中國10月新增貸款7384億人幣，高於預期。

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