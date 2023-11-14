美債孳息率回落　大摩繼續睇好呢啲股份...

該行指，上述股份在9月時股價表現跑輸大市，主要是投資者憂慮美國聯儲局會更長時間維持高利息，但該預期在10月底時逆轉，帶動這些股份在11月至今錄得介乎13%至18%的顯著升幅，同時反映H股相比A股對全球流動性的鬆緊更為敏感。

儘管大摩對行業表現維持謹慎，但該行仍偏好上述獲「跑贏大市」(Overweight)評級的H股，理由是它們有堅實的基本面和合理的管理層指引與市場預期。金蝶透過其營運模式和市場份額取得強勁的增長；微盟年內實現了營業額年增20%的目標；中軟國際正在捕捉華為業務復甦帶來的IT服務需求商機；金山軟件近日的股份回購正面。

此外，H股相對A股的估值更合理。H股在今年早些時候沒有被炒上，使股份保持更合理的估值。與金山軟件的控股公司比較，金山軟件現股價水平仍有超過50%的折讓，且其核心WPS資產價值處於業界領先地位。

市場對微盟、金山、中軟國際的沽空意欲下降，但對沽空金蝶的意欲正在上升。

目前大摩給予金蝶、中軟國際、金山軟件、微盟、明源雲的目標價分別為12.2港元、6.5元、30.75元、3.65元及3.51元。