暢錢唔使急？YEN價見33年低位　大行估跌到5算...

由於美債孳息率上升，加上日本通脹升幅放緩及預期美國通脹升溫，圓匯持續疲弱。日圓周一(13日)已跌至33年低位，周二(14日)亞洲交易時段，每百日圓兌港元企約5.14水平；兌每美元一度急彈，隨後再度回軟，低見151.79。隨着美、日息差擴大，利差交易(Carry Trade)活動復燃，不少投資銀行都預料日圓下一步將下試152，甚至會見155的水平，即約5算水平。

面對日圓弱勢，日本官員繼續「出口術」安撫市場。日本財長鈴木俊一表示，政府正試圖緩解日圓走弱的負面影響，再重申將採取合適措施來應對匯率波動。他認為，匯率穩定波動、反映基本面很重要，過度的匯率波動不可取。

雖然如此，但大行對日圓看法未敢太樂觀。巴克萊銀行表示，雖然市場普遍買入美元，但基於日本政府可能入市干預圓匯，故預期日圓兌每美元只會貶值至152左右便止步。此前市場普遍預料美國會在明年中開始下調利率，而今日公布的美國10月份消費物價指數(CPI)，將關係到減息的預期會否進一步押後，這將會使日圓再度受壓。故該行預測，日圓本周將於149.1至152之間徘徊。

投資銀行高盛上周發表2024年貨幣匯價展望報告，維持今年8月提出日圓兌每美元貶值的預期，坦言「今後幾個月，日圓將進一步貶值，或指向一美元兌155日圓」，即半年內每百日圓兌港元將低見5.03，同時補充一句「日圓難敵宏觀大環境」。高盛所指的宏觀大環境，乃美國經濟依然強勁，以及國債孳息率仍高，為投資者提供難在其他國債享受得到的總回報(票面息及債價)。