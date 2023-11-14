【高盛推介】京東周二公布業績 小米、快手倒跌
2023年11月14日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(14日)公布業績的京東，昨日(13日)重上100元關口，升約1.8%，今日早段在100元附近上落後跌幅略擴大。現報99.7元，跌約1.1%。京東公布截至11月11日，2023年京東「雙十一」 成交額、訂單量及用戶數均創新高。
小米昨日升約1.1%，今日早段輕微上升後隨即倒跌。現報15.94元，跌約1.7%。小米將於下周一公布今年第三季業績，市場料非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎40.12億元至55.14億元人民幣，按年上升90%至161%。
快手昨日反彈升約4.9%，今日早段高見57.95元後倒跌。現報56.05元，跌約2.1%。據快手官方數據顯示，快手在今年雙11全週期動銷商品數增長超過50%，訂單量增長近50%。
觀察個股輪證資金流向，京東好倉於上周四及上周五共錄得約140萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五及本周一共錄得約100萬元資金流入。
小米方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約1,050萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬元。
快手方面，好倉於上周五錄得約90萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
京東購20560，行使價138.98元，2024年05月30日到期，實際槓桿6.2倍，行使價140元以下產品最高槓桿。
京東購20896，行使價118.1元，2024年07月24日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。
京東購19443，行使價143.53元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.8倍，低面值、高槓桿。
小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.5倍，少數輕微價外、低面值條款。
小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿5.5倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
投資者如看好快手，高槓桿選擇可留意快手購(16710)。貼價選擇可留意快手購(17513)。中長期選擇可留意快手購(20870)。投資者如看淡，可留意屬貼價的快手沽(19180)。熊證方面可留意快手熊(50199)。
快手購16710，行使價70元，2024年02月26日到期，實際槓桿7.4倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
快手購17513，行使價58.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿4.2倍，最貼價條款、11隻相近條款產品最高槓桿。
快手購20870，行使價68.05元，2024年10月28日到期，實際槓桿3.4倍，中長期。
快手沽19180，行使價57.75元，2024年06月06日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。
快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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