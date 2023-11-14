電動車高峰期已過？歐美車廠爭相降價清貨...

自從各大車廠都爭相推出電動車，以圖在這快速增長的市場分一杯羹。然而，隨着電動車銷售增長放緩，供過於求的情況逐漸顯現，加上對電動車需求及受追捧程度有誤判，車廠唯有大幅降價清庫存，個別減幅超過一成。

外媒報道，全球電動車市場自3年前銷量起飛以來，今年需求首度放緩。美國、英國及德國的車廠被迫展開價格戰。根據AutoTrader的數據，英國有2/3的全新電動車，都以優惠車貸利率或大幅折扣吸引買家，10月新車平均降幅11%。美國過去12個月內，提供折扣的電動車增加兩倍，10月新車平均降幅也達一成。連1年前幾乎沒有提供折扣的德國車廠也要跟進，平均降幅約7%，暢銷車型折扣甚至達到20%。

若以個別車廠的行動，特斯拉(Tesla)今年大幅下調所有車型價格，部分起售價下降了1/3左右。豪華電動車廠Lucid Group則在8月將車價最多下調1.3萬美元。福特汽車今年至少下調兩次Mustang Mach-E SUV的售價，財務總監John Lawler坦言，價格下降的速度較預期更快。