【高盛推介】美團跌穿110元　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周五(10日)守穩在110元水平收市後，昨日(13日)反彈升約0.8%，今早(14日)再度下跌。早上低開約0.4%後跌穿110元，最低見108.4元。現報109.4元，跌約2%。美團日前與華為宣布，以HarmonyOS為基礎進行產業創新等方面展開全面合作。有券商料美團今年第三季，收入按年增長21%；經調整經營溢利47億元人民幣，按年升87%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周五及本周一共錄得約1,490萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水沽出，錄得約5.8億元資金淨賣出。

美團購20962，行使價128.1元，2024年03月25日到期，實際槓桿6.4倍，輕微價外、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比8.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.8倍，中長期、時間值損耗較低。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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