新地郭老太膺中國女首富 碧桂園楊惠妍排名跌落...
2023年11月14日 13:30
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胡潤研究院發布《2023紅顏會·胡潤女企業家榜》，今年胡潤百富榜上前50名女企業家總財富1.37萬億元人民幣（下同），比去年下降11%，前50名門檻135億元，較去年下降5億元或4%。房地產仍是女企業家財富第一大來源，能源與消費品並列第二。
新鴻基地產(00016)郭老太鄺肖卿財富上漲25億元至720億元，首次成為中國女首富，比去年上升2位，主要受益於今年港元匯率的上漲及公司分紅。
龍湖集團(00960)創始人吳亞軍過去一年財富下降70億元，但仍以665億元身家維持第二位，蟬聯中國白手起家女首富。富華國際創辦人陳麗華以580億元財富排名第三，比去年上升1位，她早年投資房地產起家，如今富華國際在北京擁有數家房地產企業，包括長安俱樂部、麗苑公寓等。
蘋果供應鏈企業立訊精密董事長王來春，以530億元排名第四，排名比去年上升1位。立訊精密今年上半年實現銷售收入近1,000億元，較上年同期增長20%。
值得關注，隨着碧桂園(02007)愈來愈深陷債務危機，去年女首富、碧桂園主席楊惠妍財富大縮水270億元，以480億元財富跌落第五位。