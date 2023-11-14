新地郭老太膺中國女首富　碧桂園楊惠妍排名跌落...

胡潤研究院發布《2023紅顏會·胡潤女企業家榜》，今年胡潤百富榜上前50名女企業家總財富1.37萬億元人民幣（下同），比去年下降11%，前50名門檻135億元，較去年下降5億元或4%。房地產仍是女企業家財富第一大來源，能源與消費品並列第二。

蘋果供應鏈企業立訊精密董事長王來春，以530億元排名第四，排名比去年上升1位。立訊精密今年上半年實現銷售收入近1,000億元，較上年同期增長20%。