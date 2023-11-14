生活成本影響　報告：60%港人旅遊擬揀低消費地區

Booking.com發表研究報告，預測2024年全球旅客期望，當中近六成香港人表示放心交給人工智能為他們規劃旅行；另在生活成本危機下，明年旅客將採用省錢與揮霍並行的方式來制訂行程。

調查指出，在生活成本危機和主流低調炫富的趨勢下，2024年旅客將採用省錢與揮霍並行的方式來制訂行程。60%的香港旅客打算選擇生活成本比家鄉低的旅遊目的地，這為二線和三線地點創造機會，同時也考慮2024年在離家更近的地點旅行減少花費（56%），60%家長更表示希望幫孩子請假，在旺季以外的時間旅遊，更妥善運用金錢。

但為了滿足奢華體驗，調查指60%香港旅客願意買一日通行證，使用五星級酒店的設施，而不是實際入住；而54%的人表示會花錢租一輛比家裡更好的車。人們將仰賴科技作為靈感來源，超過一半（65%）的旅客在度假時想獲得人工智能的見解和秘訣，用建議的附屬品和優惠來升級體驗。

事實上，科技扮演的角色愈趨關鍵。該公司指其在特定市場推出的AI Trip Planner見證了人工智能的爆炸式成長，並將在2024年成為主流。調查發現，59%香港人放心交給人工智能為他們規劃旅行，三分之一的嬰兒潮世代（30%）和五分之一（20%）沉默的一代最終屈服於人工智能，協助規劃他們明年的旅行計劃。藉由提供運用科技的靈活服務，讓旅客可以選擇取消、更改計劃，以及按一下按鈕即可先購買後付款。