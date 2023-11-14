【摩通推介】騰訊周三出業績 關注會否再分派旗下投資
2023年11月14日 14:41
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：市場聚焦「習拜會」，美股三大指數好淡爭持，道指再升0.2%，納指則回吐0.3%。納指早前曾錄9連升，突破今年下降軌，離今年7月高位僅約2.6%，而離2021年11月歷史高位僅約7.6%。如投資者部署短線追入可參考納指牛(49941)，收回價13,800點，實際槓桿7.2倍，2024年06月21日到期。產品特點：活躍條款、遠牛。如認為後市有下跌空間可注意納指熊(49800)，收回價16,500點，實際槓桿11.9倍，2024年12月20日到期。產品特點：活躍條款、中距離。
恒指昨日(13日)低見17,126點即市V型反彈，大市或繼續於17,000點至18,000點上落。昨日有1,694萬元從好倉離場，要留意上周4連跌時有約3.3億港元淨流入恒指認購證及牛證，故昨日流走的資金佔少數。如投資者認為有望回升可留意恒指牛(57248)，收回價16,900點，實際槓桿26.5倍，2025年09月29日到期。產品特點：貼牛、低街貨。如認為後市仍有下跌空間可參考恒指熊(56657)，收回價18,050點，實際槓桿23.5倍，2026年07月30日到期。產品特點：中距離、低街貨。
小米新手機於雙11購物節銷售理想，但股價近日未能突破17元，今早(14日)更掉頭跌穿16元大關。北水自10月底一直吸納小米，據摩根大通輪證網站，港股通自10月26日至上周四一直加倉(連續11個交易日)，到上周五及昨日終見小量金額沽出。如投資者欲趁低吸納好倉可注意小米牛(58725)，收回價14港元，實際槓桿6.9倍，2024年10月18日到期。如認為正股或會進一步下跌可注意小米熊(59242)，收回價19港元，實際槓桿4.4倍，2024年07月12日到期。
本周多隻重磅科技股出業績，包括騰訊、阿里、京東、網易。騰訊明日(15日)出業績，市場關注會否第三度分派旗下投資的股份。騰訊前年及去年分別分派京東及美團，而去年正正於公布第三季業績時宣布分派美團。如投資者部署反彈可留意騰訊購(19631)，行使價400.2港元，實際槓桿9.6倍，2024年03月25日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意騰訊沽(18457)，行使價268.68港元，實際槓桿6.2倍，2024年05月23日到期。
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