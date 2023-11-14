道期牛皮 金價企1940美元樓上
2023年11月14日 16:23
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美匯指數報105.6；港匯見7.8066；離岸人民幣(CNH)報7.3026；美元兌日圓企151.68，每百日圓兌約5.14港元；歐元處1.0702；英鎊報1.2289。金價報1,944美元。布油報82.67美元，紐油報78.41美元。比特幣企3.66萬美元。道指期貨升8點。
●市後關注點
-21:30 美國10月CPI
●恒生指數全日收報17,396點，跌29點或0.17%。國企指數收報5,964點，跌24點或0.41%；科技指數收報3,951點，跌29點或0.74%，主板成交767億港元。大型科網股拖低大市，美團跌2.95%；小米集團跌2.21%；網易跌2.3%；阿里巴巴跌1.79%；京東集團跌1.24%；百度跌0.76及；騰訊跌0.64%。https://reurl.cc/GKqjyv
●滬綜指升9點，外資淨賣出21億人幣。
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