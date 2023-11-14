道期牛皮　金價企1940美元樓上

美匯指數報105.6；港匯見7.8066；離岸人民幣(CNH)報7.3026；美元兌日圓企151.68，每百日圓兌約5.14港元；歐元處1.0702；英鎊報1.2289。金價報1,944美元。布油報82.67美元，紐油報78.41美元。比特幣企3.66萬美元。道指期貨升8點。

●市後關注點

-21:30 美國10月CPI

●滬綜指升9點，外資淨賣出21億人幣。

●曾發表爭議評論，滙豐古沛勤傳留任為兼職顧問。

●JPEX指已與造市商討論資金回購，將繼續提供服務。

●工行美子公司遭網攻，傳已向黑客付贖金。

●電動車高峰期已過？歐美車廠爭相降價清貨...

●中國廠商也「外逃」，東南亞及墨西哥等成熱門選擇。

●「AI晶片之王」公布新品有幾勁？股價再破頂靠佢？

●美債孳息率回落，大摩繼續睇好呢啲股份...

●ADM Capital：亞太區中小企仍存在巨大資金缺口。

●遊日必買「鬼塚虎」，asics再上調盈利預測。

●生活成本影響，報告：60%港人旅遊擬揀低消費地區。

●新地郭老太膺中國女首富，碧桂園楊惠妍排名跌落第5位。