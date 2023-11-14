港府與杜拜探討綠色和可持續金融合作空間

港府頻頻外訪招商引資，正在阿聯酋杜拜外訪的財經事務及庫務局副局長陳浩濂，周一(13日)與杜拜酋長國政府的迪拜國際金融中心管理局首席執行官Arif Amiri會面，探討兩地在綠色和可持續金融的合作空間，對方同意加強這方面合作，特別是在知識交流、業界對接和人才培訓方面，以加強兩個區域國際金融中心在綠色和可持續金融的能力。

陳氏指，香港作為亞洲綠色和可持續債券中心，備有合適的金融工具、基建和市場，為全球參與者提供綠色融資。去年在香港安排發行的綠色和可持續債券排名亞洲第一，佔區內市場份額35%，港府亦透過發行政府綠色債券及綠色和可持續金融資助計劃推動綠色和可持續金融發展。

陳浩濂另與杜拜經濟和旅遊局首席執行官Hadi Badri會面，討論如何在於今年9月簽署的諒解備忘錄的基礎上。加強雙邊關係和合作，尤其是細化及具體推動在關鍵金融業務領域的項目，包括鼓勵兩邊地區的公司在對方市場上市，及幫助兩邊市場的金融科技公司打入對方市場尋找新客戶及新投資者。