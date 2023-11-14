巴士載客量可實時睇 全來係呢兩間公司合作成果...
2023年11月14日 17:17
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京信通信為巴士公司提供創新AI交通運輸解決方案。
京信通信(02342)除了為中興、諾基亞和愛立信生產基站天線，原來也會服務等巴士的市民！
京信通信與數碼通電訊(00315)的企業方案子品牌SmarTone Solutions合作，為香港最大的專營巴士公司推出智慧交通方案。九巴與數碼通份屬同系。
京信旗下的ScanViS與SmarTone Solutions共同開發了一套創新的人工智能（AI）方案，為乘客提供有關巴士乘坐率和排隊狀態的即時訊息。透過分析計算乘客上下車的即時數據，經SmarTone 5G網絡傳輸到雲端，供巴士公司實時分析載客量。乘客亦可瀏覽巴士公司的應用程式，查看即將到站的巴士之載客量，從而作出出行決策。
此外，乘客上車後，亦可透過顯示屏知悉上層尚餘座位數量，再決定是否登上上層，大大減少了在巴士行駛時不必要的走動。該方案亦準確掌握識別乘客流量，透過管理車站、交通交匯處及車廂內的人群密度，使巴士公司能更有效分配資源，並緩解過度擠擁的問題。有關乘客數量、繁忙時段和熱門路線的準確數據，可為服務規劃、基建設計和有針對性的市場推廣策略，提供有效資訊，從而不斷改善交通系統。