巴士載客量可實時睇　全來係呢兩間公司合作成果...

京信旗下的ScanViS與SmarTone Solutions共同開發了一套創新的人工智能（AI）方案，為乘客提供有關巴士乘坐率和排隊狀態的即時訊息。透過分析計算乘客上下車的即時數據，經SmarTone 5G網絡傳輸到雲端，供巴士公司實時分析載客量。乘客亦可瀏覽巴士公司的應用程式，查看即將到站的巴士之載客量，從而作出出行決策。

此外，乘客上車後，亦可透過顯示屏知悉上層尚餘座位數量，再決定是否登上上層，大大減少了在巴士行駛時不必要的走動。該方案亦準確掌握識別乘客流量，透過管理車站、交通交匯處及車廂內的人群密度，使巴士公司能更有效分配資源，並緩解過度擠擁的問題。有關乘客數量、繁忙時段和熱門路線的準確數據，可為服務規劃、基建設計和有針對性的市場推廣策略，提供有效資訊，從而不斷改善交通系統。