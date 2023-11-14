藥房以12萬搶租灣仔舖　較舊租高兩成

中原(工商舖)指，灣仔舖位租賃連續3個月呈上升走勢，最新10月錄得約25宗成交，區內的灣仔道連錄兩錄租務個案。該行黃新宇表示，該街道77至83號地下1A號舖，建築面積約1,200方呎，成交月租約12萬港元，平均呎租約100元，新租客為藥房，原租客為家品店，租金約10萬元，新租金較舊租金上升約20%。該舖設位處民生必需品集中地，面向灣仔街市旺段，客源穩定，配套亦齊全。

翻查資料，是次舖位業主於2021年向投資者李佘少鴻「兆安李太」以約5,900萬元購入灣仔道77至83號地下1號A及B號舖後作長線收租，現時B號舖則由速剪店以約4萬元承租，故業主最新租金回報亦提升至約3.25厘。

黃續指，另一宗租務成交為灣仔道109號地下2號舖，面積約3,600方呎，成交月租約30萬元，平均呎租約83.3元，新租客為凍肉店，舖位前租客為食品超市，當時月租約36萬元，新租金下跌約16.7%。

該行數據顯示，灣仔區商舖空置率曾於8月按月大幅下降約3.27百分點至約5.32%，創本年空置率單月跌幅最大記錄，而10月商舖空置率約5.64%，亦較中環及銅鑼灣分別約8.13%及約5.65%為低，可見該區商舖租務成交走勢穩步向好。