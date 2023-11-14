會公：本港僅7.5%公司採ESG鋻證　建生態圈須配套

市場愈來愈重視環境、社會及管治(ESG)，但為可持續報告進行鑒證並非強制要求，香港會計師公會一份報告顯示，在1,882間以12月年結的香港上市公司中，只得141間有採用外部鑒證，佔比7.5%，數量較2021年增加65.88%。該公會會長方蘊萱解釋，由於ESG鑒證沒有強制性，公司或需平衡相關的成本效益，令其採取觀望態度，坦言本港要建立生態圈，仍須其他配套配合，例如制定鑒證標準、監管準則、人才庫等。

她指出，企業現階段或對自身ESG 資料分析和蒐集能力未具足夠信心，部分公司發布ESG報告或純粹為了遵守港交所之披露要求，及維護公司形象，以滿足市場基本期望。

該公會認為，以往未有一套廣泛採用、具一致性的國際ESG報告準則框架，是鑒證提供者目前正面對的挑戰。不過，隨着國際可持續準則理事會(ISSB)在國際財務報告準則框架下，發布首兩項針對投資者的國際可持續準則，相信情況或有所改善。

報告顯示，市值逾380億元的香港大型上市企業，採用ESG外部鑒證的比例達41.6%，恒指成份股企業使用外部鑒證的比例更達52%。她認為，結果合符預期，因大型公司投資者較國際化及擁有較豐富資源，故在應對快速變化的ESG環境，以及滿足投資者和持分者的期望與需求上，其反應較為迅速。

方氏又引述國際調查數據，全球大型企業約有一半使用ESG外部鑒證，新加坡的比例為38%，反映本港在未有強制要求上市公司進行ESG鑒證的情況下，與全球水平相若。

她指出，歐盟在ESG發展較快，當地已規定企業ESG須具「有限度鑒證」或「全面性鑒證」，而美國在「有限度鑒證」規定則在起草階段，認為隨着市場發展，香港「有朝一日都會做」，以配合國際大趨勢，但非短期內的事，現階段亦未見有相關路線圖。