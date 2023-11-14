阿聯酋航空上半年多賺1.3倍創新高

阿聯酋航空集團公布，2023至24上半年淨利潤為101億阿聯酋迪拉姆（約27億美元），再創半年度財務佳績，按年大幅上升138%。

上半年，集團的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為206億迪拉姆（約56億美元），與去年同期的153億迪拉姆相比有顯著增長。集團期內收入為673億迪拉姆（約183億美元），比去年同期增加20%，受惠於自疫情相關的旅遊限制解除後，一直上升的全球強勁空運需求。

阿聯酋航空公司及集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆（His Highness (HH) Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，集團於2023至24年上半年取得創紀錄的淨利潤，幾乎等同集團在2022至23財政年度創下的史上最佳全年利潤。他預料在2023至24下半財政年度，各部門的客戶需求將維持健康水平，集團將繼續靈活部署資源，以應對市場的不確定性。同時會一直密切留意其他挑戰，如燃油價格上漲、美元走強、通脹成本和地緣政治等。

隨着營運加強和業務增長，與2023年3月31日相比，集團的員工人數上升了6%。截至2023年9月30日，員工總數為108,996人。阿聯酋航空和dnata均持續舉辦招聘活動，以滿足未來的業務需求。