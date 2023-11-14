會公：上市公司至少一名執董為會計師　助推動ESG匯報

香港會計師公會一份報告顯示，在1,882間以2022年12月作年結的香港上市公司中，有290間已設立董事會級別的ESG委員會，其中逾四成公司在ESG委員會擁有具備相關會計資格的董事。該公會「最佳企業管治及ESG大獎2023」籌委會主席鄧苑儀表示，在理想情況下，公司應考慮聘請一位全職的合資格會計師，即具備會計師資格的執行董事，因專業人士可以擔任相關委員會成員，並更有效地推動ESG策略和匯報，以支援董事會運作。

她提到，隨着以投資者為中心的可持續準則得到廣泛採用，合資格會計師的作用將變得不可或缺，因其能促進財務和ESG資訊整合，也可確保有足夠步驟認證ESG數據的準確、可信及完整程度，以及其與財務報告的聯繫。

她認為，透過設立專門委員會，董事會能夠妥善考慮ESG因素，並確保與公司價值觀、策略、營運以及持份者的期望一致，而ESG委員會亦可協助制定公司的ESG議程、政策和風險管理方法。

該公會會長方蘊萱補充，本港有超過2,000間上市公司，即使每間請一位，人才需求都很大。公會正積極培訓ESG相關人才，會計專業資格課程(QP)已加入ESG元素，一方面支援現有會計師轉型，另一方面支持新晉會計師。

另外，報告發現，有141間公司進行ESG鑒證，其中43%由會計師事務所提供鑒證工作；36間有進行ESG外部鑒證的恒指成份股中，有關比例更高達56%。