10月工廈買賣註冊金額7.52億　按月跌35%

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，10月本港工廈註冊成交量錄得約116宗，按月下跌約13.4%，註冊金額則涉約7.52億港元，按月下跌約35.2%。不過租賃市場卻出現反彈，上月工廈租務成交量錄近411宗，較9月上升約14.5%。

該行工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數10月報362點，按月下跌約0.1%。其中，觀塘的平均呎價按月升幅最高，最新報約6,121元，升幅約0.5%。至於跌幅最大的分區為黃竹坑/香港仔/鴨脷洲，最新報約6,192元，按月跌約1.3%。

綜合本行內部資料及市場資訊所得，上月市場僅錄得1宗逾億元的註冊成交，當中包括觀塘怡生工業中心低層多個單位，以約1.9億元成交，涉及面積達24,000方呎，成交呎價則約7,917元。

此外，美聯工商物業租金指數最新報149.2點，按月微跌約0.9%。分區呎租方面，升幅最大分區為紅磡/土瓜灣，10月呎租報約15元，按月漲約2.6%。觀塘最新的平均呎租約19.9元，按月跌約4.5%，為跌幅最大的區份。

該行董事陳偉志指，本港政府正在落實北部都會區的工廈發展步伐，並重點聚焦在創科及現代物流方面。而不少財團亦在北區進行工廈轉型。例如有發展商正籌備在粉嶺安樂村內興建一幢新的數據中心，亦有中資財團早前購入兩幢工廈，用作發展物流中心，可見北區工業大廈現正走向高新科技化轉型。

近月，工廈地廠的租售成交均受到市場所關注。有中資電動車代理商以每月180萬元租入位於長沙灣的工廈地廠及多層樓面，總面積高達11萬平方呎。另一代理商則以月租約60萬元，租入大圍成運路一座工廈物業的地下空間，建築面積約29,000方呎，據悉，代理商將把其作為展銷場地、維修及保養中心之用。