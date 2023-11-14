荃灣大型屋苑兩房戶僅售588萬元　創6年新低

大型屋苑樓價尋底，荃灣愉景新城兩房單位，累劈152萬元沽出，成交價588萬元，屬屋苑6年新低，約5年多帳蝕12萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城唐宮閣高層H室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約800萬元，外區用家議價後以720萬元購入，呎價約14,724元。

●中原莊大展指，上環西浦低層B室，實用面積約884方呎，套三房連工人套房間隔，開價2,000萬元，放盤多時獲買家積極洽購，最終以1,900萬元沽出，呎價約21,493元，新買家為首置客。

●美聯蘇玉燕稱，香港仔公屋華貴邨華禮樓中層16室，實用面積約407方呎，原先叫價約295萬元，並獲綠表客垂青，議價後於未補價第二市場以約250萬元成交，呎價約6,143元。

－－－－－

九龍區

●中原范鎮培指，牛頭角淘大花園P座中層5室，實用面積約356方呎，兩房間隔，最初開價520萬元，大幅降價65萬元或約12.5%，以455萬元易手，呎價約12,781元。

●利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角居屋樂雅苑B座低層7室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原先開價448萬元，經雙方議價後，區內分支家庭於已補價自由市場以360萬元購入，呎價約8,353元。

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街61號高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望街景，以565萬元易手，呎價約11,057元，新買家為區內租客。

－－－－－－

新界區

●中原余仲平稱，荃灣愉景新城12座中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，5月以740萬元放盤，經過連月降價，最新叫價630萬元，議價後再減42萬元，以588萬元易手，呎價約12,327元，樓價創屋苑6年新低，約5年多帳蝕12萬元。

●美聯鍾家豪指，荃灣荃景花園4座高層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，9月放盤叫價約525萬元，最後減價超過一成，以約470萬元易手，呎價約10,981元。

●中原丘漢偉表示，荃灣全．城滙7座高層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享山景，開價1,100萬元，最近降價至1,000萬元，最終以985萬元沽出，呎價約18,798元，累減約10%，新買家為區內客。

●中原曹嘉華指，東涌11月錄17宗買賣，已超出上月全月，藍天海岸2座中層H室，實用面積約592方呎，屬「大兩房」單位，叫價690萬元，買家還價70萬元，以620萬元成交，呎價約10,473元，做價貼近「細兩房」價。

●利嘉閣梁均耀表示，房協青衣綠悠雅苑3座中層D室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場開價650萬元，累減至610萬元易手，呎價約11,234元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣15座低層G室，實用面積約520方呎，兩房設計，早前以510萬元放售，獲外區買家洽購，議價20萬元，以490萬元承接，呎價約9,423元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨田樂樓低層43室，實用面積約349方呎，開放式間隔，新買家為綠表客，見單位入場門檻較低，累減60萬元，未補價第二市場以95萬元購入自住，呎價約2,722元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑C座低層7室，實用面積約433方呎，放盤3日，原業主有意移民，累積減價達50萬元，新買家的家人亦居於同屋苑，方便日後互相照應，已補價自由市場以385萬元售出，呎價約8,891元，稍低於市場價。

●中原王勤學指，元朗昨日錄約3宗二手買賣，包括尚悅1座中層C室，實用面積約660方呎，套三房間隔，以640萬元沽出，呎價約9,697元，成交價屬同類型單位8年半新低，重返2015年價，一手貨約9年近平手沽出，料需蝕使費。

●美聯葉偉珠稱，元朗Grand YOHO第8座中層C室，實用面積約534方呎，兩房設計，最初以830萬元放售，及後下調叫價至823萬元，再獲區內客議價以760萬元承接，呎價約14,232元，原業主持貨約6年帳面蝕讓約35.8萬元。

●美聯王偉健表示，元朗世宙2座高層C室，實用面積約429方呎，兩房設計，3月以720萬元放售，下調叫價至620萬元，獲區內上車客議價後以608萬元沽出，呎價約14,172元。

●美聯吳立輝指，大埔白石角雲滙1期1座中層B2室，實用面積約344方呎，一房設計，一年多前以680萬元放售，及後多次下調叫價至580萬元，區內分支家庭攜票睇樓，原業主急於換樓，最終以538萬元沽出，呎價約15,640元，約3年帳蝕約98萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城22座中層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，望內園景，放盤逾1年，開價780萬元，累減130萬元，減幅約16.7%，以650萬元成交，呎價約13,430元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍11月暫錄約24宗二手買賣，沙田富豪花園K座中層B室，實用面積約896方呎，套三房間隔，開價約930萬元，本月初減至880萬元，日前議價後以850萬元易手，呎價約9,487元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山中心1座高層E室，實用面積約609方呎，三房連儲物室設計，以840萬元放售，獲區內租客由租轉買洽購，議價60萬元，以780萬元承接，呎價約12,808元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山11月暫錄約20宗二手買賣，迎海5座中層H室，實用面積約495方呎，兩房連儲物房間隔，開價約800萬元，議價後以780萬元易手，呎價約15,758元，新買家為用家，約5年帳面蝕讓約75萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原叫價550萬元，放盤1個月，終以520萬元沽出，呎價約11,927元。

●中原張朗霆表示，將軍澳新都城1期1座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望市區景，上月底開價600萬元，近日調整至575萬元即獲洽購，現累減50萬元或約8%，以550萬元沽出，呎價約15,110元，較2月同類型單位做價下跌約6.5%。

●香港置業莊家豪指，將軍澳峻瀅1期6座極高層單位，實用面積約501方呎，兩房間隔，望山景，以約680萬元放盤約1個月後，議價減約43.2萬元，以約636.8萬元成交，呎價約12,711元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋顯明苑中層11室，實用面積約213方呎，開放間隔，去年9月已補價自由市場開價340萬元，近日調整至300萬元，即獲買家以293萬承接，累減約13%，呎價約13,756元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧1座地下單位，實用面積約1,760方呎，四房雙套房連工人房間隔，叫價4,632萬元，減價772萬，減幅達約16.7%，以3,860萬元成交，呎價約21,932元，低市價約5%，約4年帳蝕639萬元，期內跌價約14%。

－－－－－－