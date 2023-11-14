長沙灣新盤部署銷售安排　天水圍準開放示範單位

兩個新盤短兵相接，長沙灣項目有機會日內公布銷售安排，天水圍項目部署短期內開放示範單位。馬頭角美善同道新盤突擊上載樓書。

●市場消息指長沙灣曉柏峰暫收逾350票

●天水圍YOHO WEST短期內上樓書

●馬頭角城軒上載樓書 提供48伙

裕泰興旗下的馬頭角美善同道6至10號住宅項目，周二(14日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，項目名為城軒(THE UPTOWN)，提供48伙，最細兩房戶實用面積由510方呎起。據樓書顯示，項目採單幢設計，樓高24層，每層僅設兩伙，全屬實用面積510方呎的兩房戶型，以及708方呎的三房戶。A室為兩房戶、B室為三房戶。項目的停場車設於2樓及3樓，共提供6個住客車位。而1樓屬商舖範圍。另住客會所總面積為1,546方呎。

●啟德維港1號單日沽10伙「減價貨」

●青衣明翹匯三房連車位售價1,587.5萬元

●西南九龍維港滙單日沽兩伙 吸金4,870萬元

●尖沙咀本木連天台戶呎價約31,674元

●旺角ONE SOHO一房呎價約20,920元

●大埔林海山城三房售逾1,500萬元

●白石角朗濤三房連車位售2,250萬元