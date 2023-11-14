長沙灣新盤部署銷售安排 天水圍準開放示範單位
2023年11月14日 22:04
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兩個新盤短兵相接，長沙灣項目有機會日內公布銷售安排，天水圍項目部署短期內開放示範單位。馬頭角美善同道新盤突擊上載樓書。
●市場消息指長沙灣曉柏峰暫收逾350票
市場消息指，恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，已接獲逾350張入票，按首張價單提供100伙計，暫錄超額認購2.5倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目有機會周三(15日)上載銷售安排，最快周日展開首輪銷售。項目的一房交樓標準示範單位今日曝光，參照A座22樓A3室，實用面積247方呎。
●天水圍YOHO WEST短期內上樓書
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期項目YOHO WEST推售步伐加快。新地代理總經理胡致遠於周二(14日)表示，將於本周中後期上載樓書及率先開放示範單位予傳媒參觀。該盤物業管理公司WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，項目預計管理費為每方呎約4.3元。
●馬頭角城軒上載樓書 提供48伙
裕泰興旗下的馬頭角美善同道6至10號住宅項目，周二(14日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，項目名為城軒(THE UPTOWN)，提供48伙，最細兩房戶實用面積由510方呎起。據樓書顯示，項目採單幢設計，樓高24層，每層僅設兩伙，全屬實用面積510方呎的兩房戶型，以及708方呎的三房戶。A室為兩房戶、B室為三房戶。項目的停場車設於2樓及3樓，共提供6個住客車位。而1樓屬商舖範圍。另住客會所總面積為1,546方呎。
●啟德維港1號單日沽10伙「減價貨」
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，自上周更新價單，減價最多兩成後，價單於周二(14日)生效，並隨即沽出10伙「減價貨」，成交價介乎723.3萬至1,450.3萬元，單日套現逾1.09億元。中國海外地產董事總經理游偉光表示，是日買家中有60%為香港永久性居民，其餘40%為內地專才。全盤自推出至今累售638伙，套現約75.6億元。
●青衣明翹匯三房連車位售價1,587.5萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周二(14日)招標售出1座23樓A室，實用面積807方呎，採三房一套連儲物室及多用途房間隔，連同1個車位以1,587.5萬元成交，呎價約19,672元。據悉，買家為荃灣區家庭換樓客。而全盤提供776伙，至今累售727伙，套現逾49.2億元。
●西南九龍維港滙單日沽兩伙 吸金4,870萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周二(14日)沽出兩伙三房單位，吸金4,870萬元。當中，包括維港滙III的1A座12樓A室，實用面積977方呎，成交價2,850萬元，呎價約29,171元。
●尖沙咀本木連天台戶呎價約31,674元
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周二(14日)招標沽出23樓B1室連天台戶，實用面積233方呎，開放式間隔，附連182方呎天台，成交價738萬元，呎價約31,674元。
●旺角ONE SOHO一房呎價約20,920元
信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO是日以669.45萬元沽出22樓A7室，為實用面積320方呎一房戶，呎價約20,920元。同系將軍澳日出康城凱柏峰III最新以1,267.76萬元售出3A座15樓B室，為實用面積719方呎的三房連儲物室，呎價約17,632元。
●大埔林海山城三房售逾1,500萬元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(14日)錄得16座1樓D室的成交，單位實用面積1,187方呎，採三房間隔，以約1,508.4萬兀售出，呎價為12,708元。
●白石角朗濤三房連車位售2,250萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周二(14日)招標沽出第6B座16樓A室，實用面積1,010方呎，三房間隔，連同1個車位以2,250萬元成交，呎價約22,277元。