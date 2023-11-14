美國通脹回落進展良好　道指早段飆365點

美國通脹數據降溫，刺激股市揚升，道指升365點，報34,703點；標指升64點，報4,476點；以科技股為主的納指升259點，報14,027點。恒指夜期報17,744點，升342點，高水347點。

美國通脹正在穩步回落，10月消費物價指數(CPI)按年升幅為3.2%，低過市場預期，亦較9月時回落了0.1個百分點。撇除能源及食品的核心CPI則升幅為4%，同樣低過預期，核心通脹回落主要受到二手車價格按年大跌7.1%所推動，而備受關注的住屋成本則仍錄得6.7%的按年升幅。

值得留意的是，10月能源價格按年下跌了4.5%，是帶動整體通脹數據回落的一大助力。數據公布後，美匯指數應聲下跌，一度挫0.74%至104.84點；10年期美國國債孳息率亦回落至4.472厘。

企業消息方面，美國連鎖五金及建材銷售商家得寶公布，截至10月29日止季度收入按年跌2.98%至377.1億美元；純利則按年跌12.19%至38.1億美元。該公司亦收窄了全年業績指引範圍，料年度收入及同店銷售按年跌3至4%，較先前估計跌幅2至5%收窄兩個百分點。