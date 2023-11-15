【東方日報產評】中美和合促兩利　鬥則俱傷禍全球

中美自開打貿易戰以來，兩強博弈至今已超過5年，競爭演變成「惡鬥」，美國利用自身霸權，不斷向中國施壓，以科技方面的圍堵最狠絕，惟至今顯見，中國有足夠底氣應付，更在新能源汽車、太陽能、鋰電池等多個環節領先全球。如今中美經濟各有問題，須有穩定的大環境休養生息，以及透過國際合作來創造新價值，推動增長。迎面而來將進入地緣政治風險偏高的新年頭，今次中美領導人會面的結果，將成為全球經濟冷暖的風向儀。

3年新冠疫情，加上俄烏戰爭，美國主導全球防疫、重啟，並以意識形態和能源危機將歐洲綑綁上車對付俄羅斯，更在亞洲藉台海事端及印太聯盟挑釁，劍指中國，推動全球製造業產業鏈與供應鏈與中國脫鈎。之不過，新冠防疫與重啟，中國皆走自己的一套，面對美國嚴厲圍堵，中國經濟仍能持續發展；俄烏戰爭爆發以來，中俄貿易量不跌反升，金磚國成員增加，對全球經貿影響力日增。故歐洲、澳洲、英國等之前對中國惡言相向的美國盟友，如今都接受現實，陸續坐低與中國商談經貿合作，皆因大家都意識到，與中國保持經貿聯繫，符合其國家利益，應對中國的競爭，最佳方法是設法推動自身經濟發展，提升競爭力，而非盲目作損人不利己的制裁圍堵。

5年過去，各國都意識到，中國經濟作為全球第二大經濟體的影響力，美國不可能主觀地以霸權一棒打死這個難纏的對手。故美國也開始重新評估中美的「競合」關係，中美成立由兩國財政部高層牽頭的經濟工作小組，上月已召開首次會議，並由中國人民銀行及美國財政部高層牽頭成立中美金融工作小組。

綜合近期的國際形勢，大概全球意識到歐美通脹與高息環境將維持一段較長時間，經濟衰退風險較大，也認同中國的經濟影響力，有助穩定全球經濟，符合各國利益。美國雖維持對涉及國家安全的戰略產業高度制裁，但也願意在其他經貿領域重啟與中國合作。

如今中美經濟各自存在問題，中國的房地產及地方債危機仍有待妥善化解，以避免觸發系統性風險，且內部需求及民營經濟領域，仍須設法提振信心；至於美國，在聯儲局的角度，貨幣政策是緊是寬，更多視乎通脹而非經濟衰退風險，但明年是美國大選年，現屆執政黨容不得經濟出現衰退甚至大蕭條。如是者，中美多着眼於兩利的和平合作，暫時放輕會導致利益俱損的競鬥之心，中美高層會面可能就成為轉捩點。

有迹象顯示，中國正積極化解房地產及地方債危機，意味要堅決去除阻礙經濟復甦的絆腳石。理論上中國資產將迎來走出低迷局面的轉機，而中國開放金融業的商機，相信將是中美尋求合作的重要領域。畢竟中國股市要登上國際舞台，不可能沒有美資參與；中國資本市場發展也將為美國金融業帶來可觀的「𢱑銀」機會，有助延續美企的盈利增長期，減低經濟衰退風險。且看雙方討價還價，能否令充滿陰霾的2024年全球經濟前景，帶來一絲希望。