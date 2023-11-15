陳錦興：入冬帶動煤價　神華短線動力再現

這個星期，內地受強冷空氣影響，多個地區出現氣溫急降，其中東北、江淮等部分地區降溫達12°C至16°C。黑龍江重要煤炭、電力、化工、鋼鐵和糧食生產基地雙鴨山市，更出現全市五停，即即停課、停工、停產、停運、停業。寒潮提早來襲，料對煤炭市場的供需面帶來影響，利好煤價年底的表現。

中國神華9月止首三季度業績，實現收入2,5245億人民幣(下同)，按年微增0.8%。錄得純利525億元，倒退16.4%，主要受煤炭價格下行、生產成本上漲等影響，煤炭分部利潤下降，惟燃煤採購價格下降、售電量增長，發電分部利潤顯著增長；每股盈利2.642元。單計第三季，收入830.25億元，下降2.2%。純利156.4億元，倒退23%。業績屬預期之內，估計全年煤炭產量可達3.09億噸的公司目標。

煤炭行業事故，令近期安檢形勢趨嚴，煤炭產量短期將受影響，加上進入冬季，供暖壓力增大，煤炭需求轉強，預期至年底整體煤炭價格將偏強，有利神華四季度業績收復部份失地。中國神華為內地一體化煤炭、發電企業，成本控制能力佳，加上現金流強勁，故盈利放緩也有能力維持每股派息，現價息率逾10厘，在高息環境下具足夠抗跌力，短線股價有反彈動力，建議24港元買入，上望28港元，跌破22港元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)