鄭勤龍：恒指短期內走勢或仍然反覆　忽起忽落

從卦象顯示，恒指走勢正處於《巺為風》變《風雷益》之中，在易經中，「風」無定向，今「巺為風」卦和「益」卦皆帶有「風」的原素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落。

承接上周預示着港股指數或先低後高的《雷風恒》變《地風升》卦，恒指上周三(8日)在17,650點開市，當日指數在高見17,753點後便轉勢回吐，本周一（13日）大市在低見17,126點後始現後彈，昨日恆指最高曾反彈至17,565點，但最終還是下跌了29點，收報17,396點，可說已應驗了帶有好事多磨之象的「恒」卦和大意是指樹木在長高之前，必須要聚集養份才可以生長的「升」卦卦象。

「巽為風」有潛伏之意，所以《雜卦傳》曰:「兌見而巽伏也」，可引申為待時而行。而「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引申為增益，在易經中，「損」卦和「益」卦是相反而相成的，所以《序卦傳》曰:「損而不已必益，故受之以《益》。」大意是指，當損無可損之時，便是益的開始。

綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數在短期內的走勢或仍先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍