道指揚489點　美匯挫逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌1.49%，報104.06；港匯見7.805；離岸人民幣(CNH)報7.2536；美元兌日圓處150.39；歐元報1.0882，英鎊報1.2497。金價處1,963.01美元。布油報82.38美元，紐油報78.08美元。比特幣(Bitcoin)跌2.5%，報3.55萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水450點。

●道指收報34,827點，升489點或1.43%；標指收報4,495點，升84點或1.91%；納指收報14,094點，升326點或2.37%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,832點，升435點或2.44%。

●11月恒生指數夜期收報17,858點，升456點，高水461點，成交30,585張。

●紐約期油持平收市，報每桶78.26美元；倫敦布蘭特期油收報每桶82.47美元，跌0.05美元或0.06%。

●紐約期金收報每安士1,966.5美元，升16.3美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,440點，升14點或0.2%；德國DAX指數收報15,614點，升269點或1.76%；法國CAC指數收報7,185點，升98點或1.39%。

●美國10月消費物價指數(CPI)按年升3.2%，撇除能源及食品後的核心CPI按年升4%，兩者均低於市場預期。

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