【高盛推介】騰訊、阿里業績公布前急彈　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(15日)公布業績的騰訊，昨日(14日)跌約0.6%，今早發力急彈。開市隨即重上310元水平，最高見317.6元的近兩個月高位。現報317.4元，升約3.1%。有券商料騰訊今年第三季總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

阿里巴巴則將於明日(16日)公布2024財年第二財季度業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎403.51億至439.6億元人民幣，按年增加19.3%至30%。阿里昨日失守80元水平，跌約1.8%，今早亦發力急彈。現報82.15元，升約3.7%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,420萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約880萬元資金流入。

阿里方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,570萬元。淡倉於上周五至本周二共錄得約750萬元資金流入。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.5倍，活躍條款、中期輕微價外。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、行使價345元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、行使價265元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.7倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、高敏感度。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、中長期。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.2倍，中期。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.8倍，中期、貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率14.5倍。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率19.2倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率9.7倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.5倍。

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