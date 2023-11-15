【高盛推介】騰訊、阿里業績公布前急彈 資金積極吸納
2023年11月15日 11:41
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(15日)公布業績的騰訊，昨日(14日)跌約0.6%，今早發力急彈。開市隨即重上310元水平，最高見317.6元的近兩個月高位。現報317.4元，升約3.1%。有券商料騰訊今年第三季總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。
阿里巴巴則將於明日(16日)公布2024財年第二財季度業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎403.51億至439.6億元人民幣，按年增加19.3%至30%。阿里昨日失守80元水平，跌約1.8%，今早亦發力急彈。現報82.15元，升約3.7%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,420萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約880萬元資金流入。
阿里方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,570萬元。淡倉於上周五至本周二共錄得約750萬元資金流入。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.5倍，活躍條款、中期輕微價外。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、行使價345元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、行使價265元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.7倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、高敏感度。
阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、中長期。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.2倍，中期。
阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.8倍，中期、貼價。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率14.5倍。
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率19.2倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率9.7倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.5倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。