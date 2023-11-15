萊坊：全球豪宅租金升7.9%超疫情　香港漲1.6%

萊坊發表的2023年第三季《全球豪宅租金指數》，追蹤全球10個城市的豪宅季度租金表現，截至今年9月的過去一年，全球豪宅租金錄得約7.9%的升幅，同時，租金亦較2019年第3季疫情前高峰，高出約17.9%，其中，香港同類租金按年上升約1.6%。

報告指，本港的豪宅租賃市場表現改善，以季度計，連續5個季度下跌後，今年第三季終錄得升幅，按季上升約1%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府推出的搶人才計劃下，海外專才已陸續來港工作及居住，支持本港的豪宅租賃市場的需求。預計在現時高息環境下，來港的海外專才以租用住宅物業為主，豪宅租賃市場表現在未來3至6個月將繼續跑贏銷售市場，帶動租金回報率上升。

此外，該報告顯示，澳洲悉尼的豪宅租金升幅為各大城市中最高，按年及按季分別上升約18.3%及4.5%。至於新加坡按年增長依然強勁，漲幅約14.5%，升幅排名第2位，不過，第三季租金則按季下跌約1.7%，為各城市中最多。

至於美國紐約的豪宅租賃市場正在降溫，按年增幅約2.4%，為兩年來最低，按季更下挫約1.3%。