【高盛推介】美國10月CPI低於預期 美股上升
2023年11月15日 13:10
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國勞工部昨日(14日)公布，美國10月消費者物價指數放緩至3.2%，低於市場預期，亦令市場憧憬美聯儲或可至少減息4次。而美國國債孳息率亦下跌，當中10年期債券孳息率跌18.9點子至4.442厘，創近8個月單日最大跌幅。
美股昨日上升，當中納指為三大指數中升幅最大，升329點或約2.1%，突破15,800點水平收市。道指突破34,800點水平收市，升489點或約1.4%。標指則升84點或約1.9%，靠近4,500點水平收市。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉本周一及本周二共錄得約40萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約550萬元。
道指方面，淡倉於上周五錄得約200萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
標指方面，淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約210萬元後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
產品選擇：投資者如計劃部署納指認購證，可留意屬中期的低街貨納指購(10071)。
納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿7.7倍，中期、低街貨。
投資者如計劃部署納指認沽證，可留意屬中期的輕微價外納指沽(10054)，時間值損耗較低。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿11.9倍，中期、輕微價外。
投資者如計劃部署道指淡倉，可留意屬中長期的輕微價外道指沽(10002)。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.6倍，中長期。
投資者如計劃部署標指淡倉，可留意屬的中年期標指沽(10081)。
標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月2210日到期，實際槓桿10.0倍，中年期。
蘋果公司及字母公司認股證條款：
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.6倍。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.2倍。
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.4倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.6倍。
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