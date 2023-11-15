【高盛推介】美國10月CPI低於預期　美股上升

高盛(亞洲)有限責任公司：美國勞工部昨日(14日)公布，美國10月消費者物價指數放緩至3.2%，低於市場預期，亦令市場憧憬美聯儲或可至少減息4次。而美國國債孳息率亦下跌，當中10年期債券孳息率跌18.9點子至4.442厘，創近8個月單日最大跌幅。

美股昨日上升，當中納指為三大指數中升幅最大，升329點或約2.1%，突破15,800點水平收市。道指突破34,800點水平收市，升489點或約1.4%。標指則升84點或約1.9%，靠近4,500點水平收市。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉本周一及本周二共錄得約40萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約550萬元。

道指方面，淡倉於上周五錄得約200萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

標指方面，淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約210萬元後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿7.7倍，中期、低街貨。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿11.9倍，中期、輕微價外。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.6倍，中長期。

標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月2210日到期，實際槓桿10.0倍，中年期。

蘋果公司及字母公司認股證條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.6倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.2倍。

字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.4倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.6倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。