【大戶手影】索羅斯軍師、《沽注一擲》原型上季齊掃阿里

大戶陸續向美國證交會（SEC）遞交季度持倉狀況的13F文件，德魯肯米勒的家族辦公室Duquesne Family Office及貝瑞主理的Scion Asset Management上季首度新買入阿里，9月底貨值分別為2,667.3萬美元及433.7萬美元。貝瑞多走一步，新買入期內股價屢屢「破底」的京東集團( 09618 )，涉資364.1萬美元。

涉資確實不大，但仍可見有人願意小注博反彈。

兩位另一共同點都是似乎對半導體股份心存戒懼。Duquesne上季沽清僅餘的台積電（6月底貨值4,906.6萬美元）、美光科技，以及美國給中國「卡脖子」的另一利器、半導體設計軟件公司Cadence，並且降低英偉達（Nvidia）持股數量8%。涉及貨值規模，高於建倉博通和Western Digital（其合併鎧俠近乎流產）。

Scion完全撤出「SPY」（標指ETF）及「QQQ」（納指ETF）的認沽期權，6月底涉及貨值一共16.05億美元，但同時新買入「SOXX」（半導體股ETF）的認沽期權，9月底貨值4,736.5萬美元。

其他主要變動方面，Duquesne沽清基因生物科技公司Illumina、Doordash、甲骨文和Meta，調低禮來持股量15%，同時提高雪佛龍和微軟持股量分別72%及23%。Scion改變做淡美股的範圍之餘還沽清美高梅。

（注︰本文提及的亞洲上市公司全為其美國上市的存託股份）