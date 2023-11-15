股票印花稅下調 李惟宏：減幅未如業界預期 但方向正確

股票印花稅由0.13%下調至0.1%的條例修訂草案獲立法會三讀通過，將於周五(17日)起生效。立法會金融服務界議員李惟宏表示，儘管減幅未如業界預期，但方向正確，倡港府繼續探討其他配套措施，進一步促進資本市場多元化發展、豐富不同類型的金融產品及服務，以增強競爭力。同時建議簡化申請手續，以及檢討相關指明用途的定義，能在不影響財政收入下，能夠增加股市交投量。

他接獲不少業界反映，現行稅務局執行指引證券借用及借出可獲印花稅豁免的行政手續繁複，影響業界借出及借用的意欲，同時符合印花稅豁免指明用途的定義較狹窄，不足以涵蓋商業上證券借用及借出交易的常見活動，導致須為印花稅作撥備，拉高相關成本，令利用港股借出及借出交易量減少。

他指，監管機構應正視上市機制有傾向大企業的問題，並檢視上市機制及審批準則，避免中小企上市申請受到不公平對待。聯交所作為香港唯一一個證券交易所市場，應積極扶持不同行業、規模、來源地的公司，做好香港作為國際金融中心的融資角色。

他明白政府正面對財政赤字有壓力，期望當局日後平衡財政收入後，能積極推出更多「組合拳」措施，以減低與其他主要市場的交易成本差距，同時積極考慮推出中長期措施，以改革上市交易市場結構問題。

他提到，交易成本是投資者買賣的關鍵因素之一，投資者會選擇交易成本較低的市場作買賣，下調印花稅，有助刺激港股流動性，提高港股競爭力，坦言業界期望減幅能更積極，理想情況是愈低愈好，甚至與成熟市場零印花稅睇齊。