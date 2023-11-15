騰訊上季經調整純利按年大增39%　勝預期

就分項業務表現而言，騰訊上季網絡廣告業務收入為257億元，按年增長20%。該公司表示，這主要得益於對視頻號、移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

金融科技及企業服務業務收入增長16%至人520億元。金融科技服務收入維持雙位數按年增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入增長加速，主要受惠於在前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。

至於佔比最大的增值服務業務，上季的收入按年增長4%至757億元，當中國際市場遊戲收入增長14%至人民幣133億元，排除滙率變動的影響後，增幅為7%；本土市場遊戲收入增長 5%至327億元。

截至9月底，該公司員工總數為105,309萬人，按年跌3.24%，但按季多了806人，扭轉了之前4季的跌勢。