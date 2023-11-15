道期升88點 金價衝上1972美元
2023年11月15日 16:37
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美匯指數報104.14；港匯見7.8048；離岸人民幣(CNH)報7.2473；美元兌日圓報150.59，每百日圓兌港元報5.17水平；歐元處1.0876；英鎊報1.2473。金價衝上1,972美元。布油報82.51美元，紐油報78.26美元。比特幣企3.58萬美元。道指期貨升88點。
●市後關注點
-21:30 美國10月PPI
●恒生指數全日升682點或3.92%，報18,079點；國企指數升239點或4.02%，報6,204點；科技指數升174點或4.41%，報4,125點。主板成交逾1,349億港元。大型科網股上揚，騰訊全日升4.8%；阿里巴巴升5.05%；美團升4.6%；小米集團升5.92%；京東集團升6.37%。https://reurl.cc/edbN9m
-敏華控股半年多賺4%，派息15仙。
-騰訊第3季經調整純利按年增39%，勝預期；首3季經調整純利按年升34%。
●滬綜指升16點，外資淨買入逾36億人幣。
●內地首10月社會零售額增6.9%，房產開發投資創今年低。https://reurl.cc/2EAdg9
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●MSCI中國指數納入19隻股份。
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●英國10月通脹降至4.6%，創兩年低位。
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●Airbnb購AI初創傳涉近15.6億，冀用作旅行禮賓服務。
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●立會通過下調股票印花稅稅率至0.1%，料最快本周五生效。