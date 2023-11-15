敏華：疫後中國復甦不及預期　料明年生意「穩中有漲」

敏華截至九月底止上半財年中國銷售按人民幣計價升11%，同期沙發銷量增約27%，從41.9萬套增至53.5萬套。

管理層承認，內銷的客單價是有下降，主要是消費降級及促銷活動所致，集團在7至10月加大營銷投入，透過舉辦大型活動拉動市場，而且在三四線開店也拉低了單價。集團會對線下渠道把產品分系列進行調整，滿足不同層次的消費需求，也針對門店的低、中、高端產品銷售提成進行調整，以鼓勵有關較高毛利產品的銷售。

集團上半財年在內地淨增417家店舖，下半財年計劃淨增600家內地分店，當中沙發及床墊各佔400及200家。

主席黃敏利表示，隨著中國人口增長放緩，未來新樓佔比只會愈來愈少，情況料趨於香港或者歐美，預期未來家具需求以更換為主，集團未來繼續在沙發及床墊發力。目前敏華在內地市場的佔有率為5%，他認為還有很大的發展空間，長遠看好中國市場。

黃表示，明年出口生意額或增長，至於國內生意受到房地產下行，經濟不景氣及消費降級多個不利因素，還是以穩為主，也有信心「穩得住」。