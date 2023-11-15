江山控股及中國三迪前主席謝安建被判取消資格及賠償

香港證監會在原訟法庭取得針對江山控股及中國三迪控股前主席兼執行董事謝安建的取消資格令及賠償令。謝氏承認以欺詐手段藉著江山控股的股份配售暗中獲利，及以折讓價取得中國三迪控股配售的股份。

未經法庭許可，謝安建不得擔任或留任香港任何法團的董事或清盤人、財產或業務的接管人或經理人，包括江山控股、中國三迪控股或兩者的任何附屬公司及聯屬公司，及以任何方式直接或間接關涉或參與香港任何法團的管理，為期10年。

謝安建被飭令向江山控股支付約218.57萬元，亦即他在違反自己對江山控股負有的受信責任下所賺取的利潤，以及支付證監會在是次法律程序中的訟費。

證監會的調查發現，謝安建策劃一項欺詐計劃，利用充作獨立承配人的代名人公司先於2009年6月或前後認購江山控股配售的1億股股份，再於2009年11月或前後認購中國三迪控股配售的1,900萬股股份，試圖藉著兩家公司的股份配售計劃暗中獲取私利。

為此，謝安建指示、指令、促致及准許代名人公司向配售代理作出虛假及具誤導性的陳述，以取得有關股份配額。他亦促使江山控股及中國三迪控股向聯交所作出虛假及具誤導性的聲明，藉以誘使聯交所批准兩家公司就上述配售股份上市及買賣而提出的申請。謝氏進一步促使該兩家公司就在聯交所《證券上市規則》下的獨立承配人規定的合規情況，向公眾作出虛假的公布。

代名人公司獲配發江山控股股份後，於2009年6月22日至2009年7月13日期間在公開市場上沽售所有江山控股股份，並獲利約218.57萬元元。代名人公司亦於2010年5月18日沽售所有獲配發的中國三迪控股股份，損失約20.11萬元。

上述法庭命令是在謝安建承認以下事項後作出，他曾以涉及對江山控股及中國三迪控股各自或其成員或其部分成員作出虧空、欺詐、不當行為，以及導致其成員或其部分成員未獲提供他們可合理期望獲得的關於其業務或事務的所有資料的方式，經營或處理江山控股及中國三迪控股各自的業務或事務。