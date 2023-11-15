納米樓勁蝕！屯門弦海開放式戶4年貶價24%

新界納米單位錄勁蝕個案，屯門弦海開放式戶，減價至288萬元沽出，約4年帳面貶值約24%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，柴灣高威閣1座低層A室，實用面積約396方呎，兩房間隔，9月放盤時開價455萬元，期間因應市況轉淡，曾下調叫價至388萬元，最終以360萬元沽出，累減95萬元或約21%，呎價約9,091元，新買家為同區用家。

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新界區

●祥益盤嘉茵指，屯門弦海高層C室，實用面積約196呎，開放式間隔，附設發展商裝修連傢電，減價7萬元，以288萬元成交，呎價約14,694元，原業主於2019年以約380萬元購入，帳面虧蝕約92萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋悅湖山莊7座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內換樓客表示熟悉該區，屋苑鄰近子女上學地點，方便往返，原業主有意換樓，減價8萬元，已補價自由市場以472萬元成交，呎價約7,973元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門海景花園6座高層B室，實用面積約823方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，放盤7個月，原先叫價680萬元，以620萬元成交，呎價約7,533元，約3年帳面虧蝕78萬元。

●中原謝家偉稱，荃灣海之戀10座高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，3月叫價1,150萬元，期間多番落價，本月進一步減至998萬元，獲買家洽購，再減56萬元，以942萬元易手，呎價約18,398元，單位約6年升值約4%。

●中原余仲平表示，荃灣上半月錄約30宗二手買賣，爵悅庭西爵軒高層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，最初放盤價780萬元，放盤一年多，累減98萬元或約12%，以688萬元沽出，呎價約15,289元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣青怡花園5座低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原先以363.8萬元售出，原業主求好價願賠訂重售，最終以396萬元獲承接，呎價約11,545元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑D座低層1室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1年，未補價第二市場原先叫價390萬元，減82萬元後，以308萬元成交，減幅約21%，呎價約6,609元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍11月暫錄約27宗二手買賣，按月增加約兩成，欣廷軒5座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，9月時開價約650萬元，日前議價後以628萬元易手，呎價約15,980元。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城32座低層G室，實用面積約327方呎，兩房設計，獲用家議價後以430.8萬元購入作自住，呎價約13,174元，原業主2007年以123萬元購入。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山11月暫錄約22宗二手買賣，包括帝琴灣凱琴居13座低層B室，實用面積約1,326方呎，套四房及工人套房間隔，開價約1,300萬元，議價後連車位以1,250萬元易手，呎價約9,427元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城H座高層4室，實用面積約558方呎，三房間隔，享海景，放盤1年，叫價900萬元，最終以800萬元成交，減幅約11.1%，呎價約14,337元。

●利嘉閣歐柏倫指，西貢白沙灣大藍湖單號屋，實用面積約1,250方呎，以738萬元成交，呎價約5,904元，業主於2014年以770萬元買入，約9年帳蝕32萬元。

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