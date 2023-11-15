國航10月客運力投入升2.47倍
2023年11月15日 20:36
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中國國際航空(00753)，今年10月合併旅客周轉量(按收入客公裡計)按年、按月均上升。
客運運力投入(按可用座位公裡計)按年上升247.9%，按月上升1.8%；旅客周轉量按年上升315.1%，按月上升5.2%。其中，國內客運運力投入按年上194.0%，按月上升1.3%；旅客周轉量按年上升249.8%，按月上升6.2%。
國際客運運力投入按年上升936.5%，按月上升2.9%；旅客周轉量按年上升1,545.4%，按月上升1.0%；地區客運運力投入按年上升324.4%，按月上升6.2%；旅客周轉量按年上升548.1%，按月上升8.7%。平均客座率為76.7%，按年上升12.4個百分點，按月上升2.5個百分點。
其中，國內航線按年上升12.6個百分點，按月上升3.6個百分點；國際航線按年上升25.9個百分點，按月下降1.3個百分點；地區航線按年上升23.5個百分點，按月上升1.5個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公裡計)按年上升73.9%，按月上升10.7%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公裡計)按年上升32.1%，按月上升5.5%；貨運載運率為33.1%，按年下降10.5個百分點，按月下降1.6個百分點。
在10月，國航共引進1架ARJ21-700飛機，退出1架B737系列飛機。截至2023年10月底，本集團合計運營899架飛機，其中自有飛機380架，融資租賃220架，經營租賃299架。