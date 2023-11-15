何文田豪宅開放現樓單位 天榮站新盤上載樓書
2023年11月15日 21:30
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近日新盤大額交投轉密，有豪宅盤趁勢軟銷，何文田豪宅項目最新對傳媒開放現樓單位及會所。天水圍天榮站新盤推售部署進入直路，最新已上載樓書，示範單位最快明日曝光。
●天水圍天榮站YOHO WEST上載樓書 最細特色戶245方呎起
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，周三(15日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，項目主打的標準兩房戶佔整體約58%。由樓書所見，今期分為第2A座、2B座、3A座及3B座，住宅大廈樓高38層，提供1,393伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積介乎245至1,073方呎。今期最細單位為3B座3樓B11室平台特色戶，開放式間隔，連164方呎平台。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS現樓單位及會所曝光
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(15日)首度開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。信和置業執行董事田兆源表示，最新曝光的現樓連裝修及家具單位為2座12樓B室，實用面積1,868方呎，三房兩套間隔，設私人升降機大堂。全盤至今售出40伙，套現逾45億元。
●長沙灣曉柏峰暫收約400票
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(15日)公布已接獲近400張入票，按首張價單提供100伙計，暫錄超額近3倍。恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢表示，項目有機會日內上載銷售安排。
●香港仔澄天高層兩房792萬元新高價沽
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周三(15日)以792.78萬元沽出25樓C室，實用面積400方呎，兩房間隔，呎價約19,820元，成交價為項目新高。
●九龍塘禮著洋房2.1億元沽
據項目成交紀錄冊，同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房項目禮著，新近透過招標售出2號洋房，實用面積5,183方呎，設三個套房及書房，連999方呎花園，附游泳池及升降機，另設1,402方呎天台，成交價為2.1億元，呎價約40,517元。
●旺角ONE SOHO更新價單 10伙一房添折扣
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周三(15日)更新價單，為10伙一房單位添加「指定單位折扣」，全屬實用面積285方呎的A1室，當中個別單位最高折扣率增至30%，變相擴大減價幅度。
●大埔白石角海日灣三房呎價約16,863元
大埔白石角海日灣周三(15日)通過招標賣出COURT B第1座16樓C室，實用面積1,179方呎，三房間隔，成交價1,998.2萬元，呎價約16,863元。