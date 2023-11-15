何文田豪宅開放現樓單位 天榮站新盤上載樓書

近日新盤大額交投轉密，有豪宅盤趁勢軟銷，何文田豪宅項目最新對傳媒開放現樓單位及會所。天水圍天榮站新盤推售部署進入直路，最新已上載樓書，示範單位最快明日曝光。

●天水圍天榮站YOHO WEST上載樓書 最細特色戶245方呎起

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS現樓單位及會所曝光

●長沙灣曉柏峰暫收約400票

●香港仔澄天高層兩房792萬元新高價沽

●九龍塘禮著洋房2.1億元沽

據項目成交紀錄冊，同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房項目禮著，新近透過招標售出2號洋房，實用面積5,183方呎，設三個套房及書房，連999方呎花園，附游泳池及升降機，另設1,402方呎天台，成交價為2.1億元，呎價約40,517元。

●旺角ONE SOHO更新價單 10伙一房添折扣

●大埔白石角海日灣三房呎價約16,863元

大埔白石角海日灣周三(15日)通過招標賣出COURT B第1座16樓C室，實用面積1,179方呎，三房間隔，成交價1,998.2萬元，呎價約16,863元。