美富調查︰90%亞洲基金未及時更新ESG政策

美富律師事務所發表2023年度亞洲基金ESG(環境、社會及治理)調查報告。調查結果顯示，雖然愈來愈多的基金合伙人在專注於ESG，但大多數公司還沒有明確的計劃去應對；在過去的一段時間，有90%基金公司並未更新他們的ESG政策。

調查又指，84%的受訪者對他們考慮的大多數或所有交易進行了與不合規相關的ESG盡職調查，然而只有23%的受訪者在盡調發現ESG負面問題後退出了投資。同時，企業透過各種灰色乃至不合規的手段提高ESG評級的「漂綠」行為亦引起關注，有70%的受訪者制定了關於ESG傳播或投資組合公司綠色聲明的政策，這一比例高於去年的54%。

在競爭激烈的全球市場上推動創新給ESG整合帶來了下行壓力。50%的受訪者提到，在他們所在的機構中，技術創新與責任及社會考量因素存在競爭關係，而前者優先級高於後者。

今次調查於第二季度訪問了約100名管理至少10億美元資產的亞洲基金普通合夥人，以了解可持續發展考量因素如何影響他們對投資和市場的看法。受訪者包括私募股權基金、信貸和特殊情況基金、主權財富基金、保險資產管理公司和養老基金。