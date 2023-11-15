中國上月智能手機銷量反彈11%　全靠呢一款手機...

新品上市，加上內地「雙11」購物節前的推廣，令上月內地智能手機銷售量反彈。據科技行業研究機構Counterpoint Research的報告指出，10月內地智能手機銷量按年增長11%。當中，高調重返智能手機市場的華為，其手機銷量按年增長更高達83%。

該機構分析師張祺指出，華為上月表現出眾，憑藉其搭載麒麟最新晶片的Mate 60系列手機翻盤，再加上其出色的營銷手法，以及大量圍繞「中國製造晶片」的媒體報道，使該系列手機大賣，需求繼續保持雙位數的增長。在如此「光環效應」之下，其他品牌的手機銷售亦受到帶動。

同期小米和榮耀品牌的手機銷量分別增長33%和10%。餘下其他品牌的銷售量則下跌12%，惟該機構沒有再公布個別牌子的銷量。

該機構續指，除了華為手機之外，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone Pro Max因提供多種顏色，可是由於供應鏈和服務供應商的零件跟不上，導致買家等待時間延長，某些電子商務平台上更出現炒價。

此外，內地消息指，發售近3個月的華為摺疊屏旗艦手機Mate X5，在線下依舊處於賣斷貨的狀態，而另一款同樣「一機難求」的華為平板電腦MatePad Pro 13.2，卻悄悄地漲價500元人民幣，至5,699元人民幣。有業內人士指，本次加價，部分原因是記憶體晶片漲價所致，製造商將成本轉嫁給消費者。