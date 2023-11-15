美股3大指數揚升　Target績後飆18%

美股3大指數周三早段向好，道指升85點，報34,913點；標指升12點，報4,508點；納指升50點，報14,145點。港股報18,284點，報167點，高水205點。

巴郡同時降低了惠普(HP)、雪佛龍和亞馬遜的持股量分別15%、10%及5%。然而，9月底最大持倉依次仍舊是蘋果公司(Apple Inc.)、美國銀行、美國運通和可口可樂，持股量無增無減。

其他企業消息方面，折扣零售商Target上季銷售額按年倒退4.22%至253.98億美元，跌幅低過市場預期，並預期分屬購物旺季的本季，同店銷售錄得「中單位數」的按年跌幅。

不過，Target同時預告，本季每股純利1.9至2.6美元，以中間值2.25美元計，按年增長19.04%，勝市場預期的2.2美元，造就股價周三早段飆17.78%。事關公司在「非常具挑戰的外部環境」下，上季純利按年增長36.37%至9.71億美元，同勝市場預期，原因是供應鏈障礙消弭，壓低庫存水平的措施見效，減少折扣亦改善了毛利率。