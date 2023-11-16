【東方日報產評】切實鬆民企枷鎖　華穩經濟可功倍

距離年底僅餘一個半月，挨年近晚，居民與企業的首要大事，就是如何安度年關。內地最新的經濟數據顯示，踏入第四季的10月份，工業、零售雖然勝預期，但固定資產投資卻未如理想，整體經濟元氣未復。雖然官方正針對化解內地房地產困局，擬加大「放水」力度，但市場表現未見太過振奮。

事實上，過去內地經濟的成功，在於充滿活力的民營經濟發揮積極作用，如今內地經濟就是缺少了這一關鍵動力的全面發揮。當局應切實執行支持民營經濟，放鬆近幾年對民企執行嚴監管的枷鎖，那不用狂印銀紙，穩經濟的工作自可事半功倍！

綜觀最新公布的經濟數據，社會消費品零售總額、規模以上工業增加值數據均勝預期，但城鎮固定資產投資規模擴張低於預期。針對房地產市場，首10個月全國房地產開發投資按年跌9.3%，全國商品房銷售面積按年跌7.8%，商品房銷售額降4.9%。房地產景氣既關係到金融、消費、製造等多個行業，數據說明為何至今整體內部需求仍疲弱，事必有因。

無可否認，內房債務問題正拖着內地經濟復甦的後腿，故近日傳出內地針對房地產市場，擬用一萬億元人民幣，加快規劃建設保障性住房、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施的「三大工程」來撐市。

不過，單靠印銀紙、谷政府基建，不見得足以激活經濟，事實是近兩年當局積極向市場投入流動性，但經濟景氣復甦仍然如拉牛上樹，民營經濟始終未復舊觀，皆因尚欠一份對營商及政策環境穩定的信心和信任。

自從螞蟻集團中港上市計劃遭遇滑鐵盧之後，內地大幅收緊對民營經濟的監管，大型民企因為反壟斷而被判罰巨款，為避免壟斷要重組業務架構，產業政策變化過頻過激，加上3年「清零防疫」的洗禮，整體民營經濟的信心大打折扣。

如今當局坐看經濟增長放緩，似乎亦認識到民營經濟動力不足的問題，故早前推出促進民營經濟發展壯大的31條意見，又設立民營經濟發展局，表明心迹要力撐民營經濟。

可說到底，民營經濟長足發展，不是靠政策或行政機構來指導，而是靠當局提供穩定、透明的法治化、市場化與自由公平的營商環境來成就，愈是疊床架屋的管控，走不出官方指導的框框，變相限制了民企和企業家的活力和創造力，是本末倒置，換來事倍功半，吃力不討好，也是必然的結果。

應對百年變局，國進民退，誠然是民企心中的一條刺，誰願再埋頭苦幹經營事業，反正少做少錯，不做不錯。若內地當局決心落實支持民營經濟，按法有效保護民營經濟和私人財產保護，在糾正產業發展方向，完善相關法規後，鬆開不必要的監管枷鎖，讓民企與企業家重建對政府、政策和市場的信任，讓內地經濟這一獨特優勢再次得到發揮，則不用官方的鼓勵和公帑的接濟，民營經濟自可發揮其活力，助經濟再次起飛。