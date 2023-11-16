鄧建初：新股熱潮再度興起　FINI實施會否推波助瀾？

近期港股市場兩極化，二手市場股票表現慘不忍睹，新股方面卻開始漸有起色。

新股市場進行改革，今年11月22日將會推出全新的數碼化公開招股結算平台FINI，取代現時處理新股的中央結算系統(CCASS)，標誌著香港資本市場發展另一重大里程碑。

新股由招股到掛牌，從以往的「T+5」大幅縮短至「T+2」，孖展利息支出大減。以往遇着凍資數千億元，銀根抽緊，銀行同業拆息被大幅拉高，實施FINI之後，同業拆息可望相對穩定。其他影響，是公布配售結果後才將中簽金額過給發行商，發行商損失了凍資金額之利息，券商則賺少了3日之孖展利息。然而，增加股民認購之興趣，對新股市場有百利而無一害。股民認購意欲增強，新股交投可助大市成交量提高，配合還原印花稅，對打新一族來說是福音了。

資深股評家 鄧建初

縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。