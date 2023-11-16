鄧建初：新股熱潮再度興起 FINI實施會否推波助瀾？
2023年11月16日 05:10
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近期港股市場兩極化，二手市場股票表現慘不忍睹，新股方面卻開始漸有起色。
代表二手市場的恒生指數，上周5個交易日中，1日升4日跌，總跌幅460點。然而，未有完全抹去11月開局的升幅，至執筆時仍有91點進帳。慶幸的是，沉寂的大市中，反而有新股異軍突起，帶動氣氛。其他半新股，隨之大部分浮出水面，企回招股價之上。其中早前6次申請上市皆失敗之喜相逢(02473)，今次上市成功，吐氣揚眉，一度炒高2.6倍；華視集團(01111)亦飆升72%。與近兩年新股上市掛牌後多跌破招股價的情況相比，有天淵之別。
究其原因，是市況低迷之下，公司為求順利上市，唯有因應時勢，將集資額大幅縮減，同時亦降低招股價估值。雙管齊下，淡市賣大包，加強了吸引力。發行量少，供應大幅下降，造就股價容易炒上。而多次分拆旗下公司之藥明系，今次亦一如既往，分拆子公司藥明合聯(02268)，至上周四孖展截飛日，暫錄逾25倍超額認購，凍資約百億元，打破近年新股悶局，進行回撥的行動高唱入雲。且看在3大外資行護航下，股價能否上升，不讓熱情的捧場客失望而回。
新股市場進行改革，今年11月22日將會推出全新的數碼化公開招股結算平台FINI，取代現時處理新股的中央結算系統(CCASS)，標誌著香港資本市場發展另一重大里程碑。
新股由招股到掛牌，從以往的「T+5」大幅縮短至「T+2」，孖展利息支出大減。以往遇着凍資數千億元，銀根抽緊，銀行同業拆息被大幅拉高，實施FINI之後，同業拆息可望相對穩定。其他影響，是公布配售結果後才將中簽金額過給發行商，發行商損失了凍資金額之利息，券商則賺少了3日之孖展利息。然而，增加股民認購之興趣，對新股市場有百利而無一害。股民認購意欲增強，新股交投可助大市成交量提高，配合還原印花稅，對打新一族來說是福音了。
資深股評家 鄧建初
縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。