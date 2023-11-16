鄧聲興：中美有望重塑經貿關係

近年中美經濟貿易關係緊張、美國制裁打壓針鋒相對。日前，中美經貿中方牽頭人在與美國財長耶倫會面時提出6大關切，包括美國長期在中美經濟交往中以「國家安全」為由對華政策偏差、對華實施「脫鈎斷鏈」、在晶片、半導體等製造設計加強對華出口限制、抹黑中國營商環境及中企在美投資的待遇不公平等。中國領導人與美國總統拜登本港時間周四凌晨在三藩市會晤，相關信號對中美關係乃至全球經濟貿易發展及資本市場等十分重要。

此次中美元首會面，相信會就一系列雙邊和全球議題深入對話，預期中國方面或會攤牌籲守「四不一無意」的承諾，在峰會結束後與美方會面或展示中國對外國企業開放的態度，或對外資來華提供一定信心。

往年每逢美國總統大選，「中國牌」是必打之牌。今次或與以往略有不同，預期美方此次或建議中國購買美債及商討降低關稅，或有助於美債息改善及促使美國進口商品減價並進一步紓緩通脹。

據美國勞工統計局公布，美國10月消費物價指數（CPI）按年升3.2%，較9月的3.7%有所回落且低過預期的3.3%。期內，撇除食品和能源的核心CPI，按年增幅亦降0.1個百分點至4%，略低過預期且為兩年來最低。當前通脹已較去年觸及的40年高位大幅下降，預計聯儲局或已結束加息，美國10年期國債孳息率急回至4.437厘水平，周二美股3大指數向好。

另美國財政部的數據顯示，自今年11月以來，中國已賣出價值1,831億美元的美國政府債券，但亦在同一時期買進5,435億美元的美國機構債券。中國是美國國債的最大持有國之一，中國如能繼續購買美債將有利於保持孳息率穩定。

在憧憬兩國元首會面利好雙方管理競爭及穩定雙邊關係下，短期有望緩和雙方關係、紓緩美國通脹、美債息穩定，以及改善對華貿易政策等。同時，有利中港股市第四季表現，預計恒生指數有望升至19,000至20,000點區間。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士）