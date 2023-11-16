道指升163點　Bitcoin飆6.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.31%，報104.38；港匯見7.8064；離岸人民幣(CNH)報7.2568；美元兌日圓處151.25；歐元報1.0852，英鎊報1.2418。金價處1,960.76美元。布油報81.08美元，紐油報76.64美元。比特幣(Bitcoin)飆6.5%，報3.78萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●道指收報34,991點，升163點或0.47%；標指收報4,502點，升7點或0.16%；納指收報14,103點，升9點或0.06%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,235點，升156點或0.86%。

●11月恒生指數夜期收報18,288點，升171點，高水209點，成交33,125張。

●紐約期油收報每桶76.66美元，跌1.6美元或2.04%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.18美元，跌1.29美元或1.62%。

●紐約期金收報每安士1,964.3美元，跌2.2美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,486點，升46點或0.62%；德國DAX指數收報15,748點，升133點或0.86%；法國CAC指數收報7,209點，升23點或0.33%。

●美國10月生產物價指數(PPI)按年持平，低過市場預期。美國10月零售銷售按月跌0.1%，跌幅少過市場預期。

●英國10月通脹降至4.6%，創兩年新低。

●騰訊上季經調整純利按年大增39%。

●京東上季經調整純利增6%。

●中國華融溢價近三成收購中信股份。

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