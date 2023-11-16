食正鐵路效應！墨爾本Monash大學區兩房新盤312萬港元起

鐵路效應往往帶起樓價、加速社區改造，而墨爾本推進中的市郊鐵路環線(Suburban Rail Loop)則「食正」相關優勢，並以東南區Clayton率先受惠，皆因它升級之後直通Box Hill、墨爾本機場等地，媲美九龍塘站屬「超級大站」，亦是墨爾本唯一擁有2個鐵路站(Clayton and Monash Station)的地方。全澳洲最大地產代理之一Ray White今期就帶來，在Monash大學主校區Clayton區的全新公寓，限量20伙戶戶送贈車位，兩房入場費僅312萬港元，即場簽約仲更多優惠等住你！

屬「世紀工程」的市郊鐵路環線(Suburban Rail Loop)，斥資2,900億元興建，全線共設12個站，貫穿墨爾本東西部，打通墨爾本任督二脈。Clayton之所以如此「吃香」，原因是鐵路第1期正正在Clayton及Monash大學新增車站，而第1期走線則由Cheltenham至Glen Waverley以及Box hill。由於通車之後，車程將由1小時縮短至22分鐘，省卻市民以往要先搭出市中心轉車的時間，所以備受外界關注。千呼萬喚，Ray White更取得全港獨家發售權，帶港人「飲頭啖湯」，是可一不可再的搶盤機會！

至於近年Clayton的投資價值穩步上揚，亦與租賃市場有關，事關Clayton是Monash大學主校區，同時毗鄰Deakin大學，租賃市場暢旺。校園每日會吸引逾5萬人進出，相當於一個城鎮的人口規模。此外，隨着Monash大學今年將落成新心臟專科醫院，外界亦憧憬Clayton變身醫療科研重鎮，帶動不少Box Hill居民亦會前往Clayton就醫，促進兩區交流，變相迎來無限投資機遇。

事實上，據房地產研究機構CoreLogic數據顯示，Clayton過去1年的公寓租賃需求持續增加，租金升了8%，當中兩房租金更升15.4%。現時同區求租者是放租盤的14倍，獨立屋更是買少見少，1年內樓價升了11.54%，反映需求殷切。

而Ray White今次帶來的Clayton區公寓新盤，更是墨爾本Monash大學區睽違了3年的全新公寓項目，項目提供1房至3房時尚公寓，實用面積由688呎至1,616呎不等，所有3房更送兩個車位。

由樓盤出發，步行500米即到Clayton火車站、10分鐘便到Monash大學。「食、買、玩」更不假外求，15分鐘到達全南半球最大購物中心Chadstone、8分鐘又到IKEA宜家家居添置日用品。由於Clayton生活配套完善，加上實用間隔設計，該區每逢有新盤推出都火速售罄。數量有限，先到先得。

此外，Ray White於本周六及日(18日至19日)開設了兩場免費講座，邀請了墨爾本Monash大學舊生分享留學住宿避雷錦囊，包括是以親身經歷向大家分析不同住宿類型優缺點、公開升學及生活費用詳情，以及權衡「以房養學」利弊，大家可以立即登記以下網址，體驗面對面座談會！

睽違三年!墨爾本Monash大學區全新公寓 兩房僅售312萬港元起

墨爾本Burton Avenue展銷會

日期：11月18至19日 (六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室(The Balmoral Display Gallery)

免費講座

主題：墨爾本「市郊鐵路環線」入市講座

日期：11月18日 (六)

時間：下午3點

主題：墨爾本Monash大學舊生分享會 x 「以房養學」攻略

日期：11月19日 (日)

時間：下午3點