港股倒跌失守萬八關　騰訊回吐1%　金融股受壓

港股高開近百點後隨即回吐，恒生指數倒跌近200點，失守萬八關，暫於17,900點水平爭持。國企指數跌60點；科技指數跌50點，主板成交220億港元。

金融股全線回落，中國平安跌1.1%；友邦保險跌1%；工、建、招三大內銀股跌0.8%；香港交易所跌0.7%；滙豐控股跌0.5%。

大型科網股撐市，小米集團倒跌2.6%；攜程及網易跌1.4%；騰訊跌1.3%；美團跌0.8%；阿里巴巴跌0.4%；百度偏軟。京東集團升幅收窄至3.7%。

【09:20】港股持續做好 騰訊重上330元 京東集團飆5%

「習拜會」氣氛良好，港股昨日衝破萬八關後，今早仍有餘力。恒生指數升95點或0.53%，報18,174點；國企指數高開48點或0.77%，報6,252點；科技指數升43點或1.06%，報4,169點。

大型科網股撐市，騰訊季績勝預期，股價漲2.3%，重上330元。京東集團績後飆5.2%，升破111元。美團升1.3%；阿里巴巴升1.2%；小米集團升0.8%。攜程偏軟；網易跌0.6%。

金融股普遍做好，招商銀行升0.6%；建設銀行及香港交易所升0.4%；工商銀行升0.2%；滙豐控股及中國平安升0.1%。友邦保險跌0.6%。